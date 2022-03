Dimite un concejal del PP de Candelario porque no puede asistir a los plenos

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Candelario, Francisco López, ha presentado su dimisión en el consistorio por no poder viajar desde la localidad de la Sierra de Francia en la que reside hasta la villa para participar en los plenos y demás citas municipales.

Francisco López ha alegado problemas de movilidad para desplazarse hasta la villa y, por ello, ha decidido presentar su renuncia al acta de concejal porque “si no puedo ir ni me hacen caso sobre el motivo de no poder ir, presento mi dimisión”, afirmó este viernes para añadir que renuncia ahora, y no antes, porque “no pensaba yo que era un tema que molestara a alguien” ya que “lo único que no quiero es causar problemas”.

Sin embargo, no será la única renuncia ya que, a mayores, ha avanzado que su compañera de grupo, Jennifer Lázaro, también registrará su dimisión en el Ayuntamiento aunque, en este caso, se desconocen los motivos.

Visiblemente enfadado, Francisco López se dirigió al alcalde de Candelario, Pablo Hernández, que ha pedido en varios plenos al PP una solución para que los dos ediles populares se integraran en la vida política, para afirmar que “ya tiene una preocupación menos y ya puede preocuparse por el pueblo y no por cosas ajenas a él”. Además, reconoció que “nadie se ha dirigido a mí en este tiempo” y, finalmente, Francisco López pidió al equipo de Gobierno que se preocupe en limpiar la Cuesta de la Romana. De hecho, afirmó que “cuando llegué al Ayuntamiento, me dio vergüenza cómo están llenas de hierbajos la subida a la iglesia, las paredes y la entrada al Ayuntamiento” en esa emblemática calle de la villa.

Así las cosas, el Partido Popular quedará sin representación efectiva en el Ayuntamiento de Candelario en una situación que se venía produciendo por la ausencia de los dos ediles pero, ahora, tras su renuncia, quedará un vacío político que el propio partido deberá resolver a poco más de un año para las elecciones municipales, previstas en mayo del próximo año.

Los siguientes en la lista del Partido Popular para el Ayuntamiento de Candelario son Pablo Simón y Esperanza Bayo (que ya fueron concejales de ese partido en legislaturas anteriores) junto con Marta Álvarez aunque se desconoce, de momento, si están dispuestos a recoger sus actas e incorporarse a la vida municipal o, por el contrario, renunciarán.