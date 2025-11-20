Jorge Rey alerta de lo que llega tras las nevadas de esta semana: «Tampoco me extrañaría» El joven meteorólogo vaticina que la inestabilidad podría continuar con la llegada de una nueva borrasca

El conocido meteorólogo Jorge Rey ha alertado sobre la llegada inminente de un temporal invernal a la península, marcado por la entrada de vientos polares y nevadas que podrían afectar a varias capitales de provincia como Burgos, Soria, Segovia, Teruel, Pamplona o Vitoria, principalmente durante el domingo.

Según las declaraciones de Rey, «llegan vientos polares del norte». «Vemos que durante el jueves entra el frío en la Península e irá a más. La borrasca que llega va a descargar en el norte en formas de nieve», asegura en su último vídeo.

En cuanto a las precipitaciones intensas, que podrían ser en forma de nieve, la borrasca se sentirá con fuerza en el norte. Por ejemplo, el sábado podrían llegar a puntos de Galicia, mientras que el domingo se espera para puntos del País Vasco y Navarra. Respecto a la nieve en zonas de montaña, se espera que puedan aparecer en muchos puntos durante la noche del viernes al sábado. Sin embargo, del sábado al domingo, la nieve se concentraría principalmente en los Pirineos.

Según el pronóstico de Jorge Rey la entrada de vientos polares que comienza este jueves se va a sentir de forma generalizada en la península, las temperaturas del fin de semana serán ligeramente más suaves. Así ciudades como Soria registrarán máximas de tan solo 2°C. No obstante, el domingo se espera una subida generalizada, alcanzando los 5°C en muchos puntos del interior de España.

De cara a la próxima, Jorge Rey advierte que la inestabilidad podría continuar con la llegada de una segunda borrasca de cara a la próxima semana, que traería consigo más lluvias y más frío. «Los modelos dicen que pueda hacer más frío y tampoco me extrañaría». El meteorólogo recomienda precaución con las nieves que llegan.