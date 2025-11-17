Jorge Rey ya pone fecha a las nevadas que llegan a varias ciudades de Castilla y León: «Serán de bastante intensidad y cuajarán» El meteorólogo habla de la llegada de un temporal de frío polar que afectará a toda la Península

El invierno se acerca. Aunque aún nos encontramos en fechas otoñales, el frío que se aproxima estos días nos anticipa lo que está por venir. Si la AEMET ya había anunciado que los termómetros bajarán drásticamente el martes y descenderán de los cero grados en muchos puntos, ahora es el joven meteorólogo Jorge Rey el que habla de la llegada de una «masa de frío para traernos el invierno con nevadas en cotas medias». «Algunas ciudades ya están en alerta por nieve», asegura.

«Este jueves 20 se impondrá el frío de manera clara sobre el norte peninsular dejando máximas completamente invernales», asegura Jorge Rey en el último vídeo publicado en su canal. «Dejamos adiós a Claudia y el miércoles aparecerán nevadas en sistemas montañosos del norte y centro peninsular. El jueves llegan a Ávila, Segovia y Burgos, incluso en Salamanca...«, prosigue antes de afirmar que el viernes será »aún más frío« y que se espera »más nieve«. «Habrá nevadas de bastante intensidad», augura.

El meteorólogo, que saltó a la fama tras predecir la llegada de Filomena con su método de las cabañuelas, informa de que las «mínimas que van a estar por debajo de los 0 grados en ciudades como León, Ávila o Cuenca» a finales de semana.

Para finalizar su intervención, Rey pide «precaución estos días» y avisa de que su pronóstico puede ir variando y que incluso «se puede intensificar»la predicción. «Será el primer temporal invernal», finaliza.