El pueblo de Castilla y León que se ha 'congelado' en la madrugada de este miércoles: registró -5,1ºC Según datos de la AEMET la jornada se ha caracterizado por valores que videncian un notable descenso térmico

La Gaceta Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Las temperaturas mínimas registradas este miércoles 19 de noviembre han confirmado a la provincia de Soria como el lugar más gélido del día en Castilla y León, acaparando cuatro de las cinco estaciones que han marcado los valores más bajos, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El récord de frío se ha registrado en San Pedro Manrique, donde el termómetro cayó hasta los -5,1ºC a las 03:30 de la madrugada, convirtiéndose en la estación con la mínima absoluta. Le sigue Ucero, que a las 07:40 horas ha registrado -5ºC.

La provincia de Burgos también se ha colado en el top 5 con la estación de Palacios de la Sierra, que ha alcanzado los -4,9 °C a las 6:00 de la mañana.

En general, la jornada se ha caracterizado por valores muy cercanos a los -5 grados en plena madrugada y primeras horas de la mañana, evidenciando un notable descenso térmico en estas zonas. Cabe recordar que ya hay algunas zonas de Castilla y León que se encuentran en alerta por la previsión de nevadas.