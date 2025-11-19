Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El pueblo de Castilla y León que se ha 'congelado' en la madrugada de este miércoles: registró -5,1ºC

Según datos de la AEMET la jornada se ha caracterizado por valores que videncian un notable descenso térmico

La Gaceta

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Las temperaturas mínimas registradas este miércoles 19 de noviembre han confirmado a la provincia de Soria como el lugar más gélido del día en Castilla y León, acaparando cuatro de las cinco estaciones que han marcado los valores más bajos, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El récord de frío se ha registrado en San Pedro Manrique, donde el termómetro cayó hasta los -5,1ºC a las 03:30 de la madrugada, convirtiéndose en la estación con la mínima absoluta. Le sigue Ucero, que a las 07:40 horas ha registrado -5ºC.

La provincia de Burgos también se ha colado en el top 5 con la estación de Palacios de la Sierra, que ha alcanzado los -4,9 °C a las 6:00 de la mañana.

En general, la jornada se ha caracterizado por valores muy cercanos a los -5 grados en plena madrugada y primeras horas de la mañana, evidenciando un notable descenso térmico en estas zonas. Cabe recordar que ya hay algunas zonas de Castilla y León que se encuentran en alerta por la previsión de nevadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  2. 2 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  3. 3 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  4. 4 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  5. 5 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  6. 6 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  7. 7 Un joven herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos
  8. 8 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  9. 9 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  10. 10 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El pueblo de Castilla y León que se ha 'congelado' en la madrugada de este miércoles: registró -5,1ºC

El pueblo de Castilla y León que se ha &#039;congelado&#039; en la madrugada de este miércoles: registró -5,1ºC