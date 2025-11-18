Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer intenta quitar la nieve de un coche. EUROPA PRESS

Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León

El comunicado detalla el inicio de la alerta por zonas y provincias. Se enmarca dentro del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la red de carreteras del Estado

La Gaceta

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha establecido la activación de la Fase de Alerta por Nevadas en el Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la red de carreteras del Estado.

La medida afecta a tres provincias de la Región, concretamente a León, Palencia y Burgos. El comunicado detalla el inicio de la alerta por zonas y provincias.

De esta forma, en León la alerta comienza en la zona de la Cordillera Cantábrica el 19 de noviembre a las 18:00 horas. Se prevén posibles acumulaciones de 20 centímetros de nieve a partir de las 00:00 horas del jueves.

La alerta estará activada el 20 de noviembre a las 00:00 horas en la Cordillera Cantábrica de Palencia. En Burgos, el mismo jueves a las 00:00 horas, se activa la alerta en las zonas de Cordillera Cantábrica e Ibérica. Posteriormente, en la provincia de Burgos, la alerta se iniciará a las 18:00 horas en las zonas de Treviño, Meseta y Norte.

Para todas las zonas afectadas, el comunicado indica que la desactivación de la alerta, tanto en día como en hora, se encuentra actualmente «sin determinar».

