Una provincia de Castilla y León, en aviso por nieve este miércoles Las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -3ºC

E. P. Valladolid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:09 | Actualizado 10:33h. Comenta Compartir

Este miércoles, la nieve activará avisos en la provincia de León, mientras que las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -3ºC en Soria y Ávila, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé acumulaciones significativas de nieve en las montañas del norte hacia última hora del día.

En concreto, León, en la Cordillera Cantábrica, será una de las cuatro provincias con avisos por nieve este miércoles, junto a Lleida (Valle de Arán), el Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa) y Huesca (Pirineo oscense). Los mayores acumulados en 24 horas se registrarán en León, donde se esperan hasta 15 centímetros a partir de los 1.000 metros. La AEMET indica que el aviso se prolongará hasta el día siguiente.

La llegada de un frente traerá este miércoles inestabilidad, con cielos cubiertos en gran parte del tercio norte peninsular, salvo en el nordeste, donde habrá intervalos nubosos. Las precipitaciones afectarán al norte de Galicia, la Ibérica, el alto Ebro, el Pirineo y especialmente la zona cantábrica, donde podrían ser persistentes. De manera aislada, también podrían producirse en regiones cercanas al sur y en el nordeste de Cataluña.

Se esperan nevadas en las montañas del tercio norte, con una cota que descenderá de alrededor de 1.500 metros hasta los 800-1.000 metros, y acumulaciones significativas al final del día en la Cordillera Cantábrica y el Pirineo occidental.

En el resto de la Península, predominará un tiempo estable, con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en el Levante y ambas mesetas, siendo más abundante en la meseta norte. Los archipiélagos tendrán cielos nubosos con chubascos ocasionales, que serán poco probables en las Islas Canarias orientales.

También serán frecuentes los bancos de niebla matinales y vespertinos en las montañas del norte, y al principio del día en zonas de las mesetas, el sureste peninsular y Mallorca.

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, mientras que descenderán en el resto del tercio norte, la meseta, la Ibérica Sur y el extremo oeste. En el resto del país se esperan pocos cambios.

Las mínimas bajarán en la Península y Baleares, sin cambios en Canarias, con heladas débiles en amplias zonas del interior del norte peninsular, el nordeste de la meseta Sur y las sierras del sureste, siendo moderadas en Pirineos e Ibérica.

Por último, el viento soplará del oeste y norte en la Península y Baleares, con intensidad moderada en las islas, el Estrecho, Alborán y los litorales del este peninsular, y con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el bajo Ebro, Ampurdán y costas de Galicia y Cantábrico. En Canarias se prevé alisio moderado.