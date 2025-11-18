Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una gran nevada en Salamanca. ARCHIVO

Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»

El experto Manuel Briz asegura que «esta semana los vientos tienen que ponerse solanos». Por su parte, las previsiones de la AEMET en varios municipios de la provincia indican un ambiente invernal

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:11

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia la llegada de las primeras heladas de la temporada, con mínimas que bajarán de los 0 grados desde mañana y que harán descender los termómetros hasta los -4 grados. Predominarán los cielos cubiertos durante toda la semana, que dejarán nuevas precipitaciones el domingo en buena parte de la provincia. Las últimas lluvias han hecho subir el nivel de los embalses: Santa Teresa está ya al 71,6 % de capacidad.

Las previsiones meteorológicas para esta semana en varios municipios de la provincia indican un ambiente invernal con temperaturas mínimas bajo cero en numerosos puntos y máximas moderadas.

En Alba de Tormes, los valores oscilarán entre los 0 y 10 grados este martes, descendiendo a –3/11 el miércoles y situándose en –4/7 el viernes. Béjar registrará temperaturas de 1/12 en la primera jornada, con mínimas de –1 grados el jueves y máximas que no superarán los 5 grados el viernes.

En Ciudad Rodrigo, las temperaturas se moverán entre 2/13 hoy y –2/8 el viernes, mientras que Ledesma comenzará la semana con 1/10 y descenderá hasta –2/7 en la jornada del viernes. Por su parte, Peñaranda pasará de 0/9 este martes a –4/6 el viernes. En Vitigudino, los valores oscilarán entre 1/12 y –3/8 al final de la semana.

Durante el sábado y domingo se prevén precipitaciones en todas las localidades, con temperaturas máximas que se situarán entre los 6 y los 12 grados y mínimas cercanas o inferiores a 0.

Las cabañuelas

El experto en cabañuelas Manuel Briz asegura que «esta semana los vientos tienen que ponerse solanos». «Si se cumplen, harán bajar las temperaturas, los cielos se pondrán nubosos y podríamos ver, incluso, algún copo», añade.

Briz tira de refrán y asegura que son épocas de frío, por eso los antiguos decían: «Por San Andrés si llueve y hace viento cierra la puerta y estate dentro».

El Zaragozano

Por su parte, el calendario Zaragozano asegura que apenas tendrá modificación en estos días la situación atmosférica. El cielo se conservará con escasos nublados, pero empañado por vapores procedentes de las escarchas.

El Sol y la Luna

El sol saldrá mañana a las 8:21 horas y se pondrá a partir de las 17:58, mientras que el próximo domingo amanecerá a las 8:19 y anochecerá a las 17:58. Luna nueva el jueves.

