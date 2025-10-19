Jorge Rey alerta del fenómeno que llegará de forma inminente a España: «Vendrá con fuerza» Tras varios días de calor inusual, se aproxima un cambio radical que afectará, sobre todo, al norte y al centro del país

La Gaceta Domingo, 19 de octubre 2025, 10:12

Tras varios días en los que se han registrado temperaturas agradables e incluso veraniegas, el joven meteorólogo Jorge Rey 'vuelve a la carga' con una nueva predicción, la cual, como siempre suele hacer, ha difundido a través de su canal de YouTube. En ella, el burgalés alerta sobre la llegada inminente de un cambio radical en el tiempo, que entrará en España promovido por una borrasca que afectará a varias zonas desde este mismo domingo. Galicia y Asturias serán las primeras regiones en sentir sus efectos, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día y que, después, se extenderán a Castilla y León y a otras zonas del noroeste peninsular.

Y es que se prevé que, a lo largo de la jornada, se dé un incremento notable de la lluvia. De hecho, se espera que llegue con fuerza a numerosas localidades de la zona norte. Respecto al clima que se espera para la próxima semana, el lunes, las lluvias se restringirán nuevamente al norte, afectando a Galicia, a Aragón, a Navarra y a Cataluña, mientras que, el martes, la llegada de nuevos frentes provocará lluvias generalizadas y fuertes también en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Rey describe esta situación como un «tren de borrascas», ya que varios frentes sucesivos recorrerán la península durante los próximos días. Aunque los vientos predominantes del suroeste, oeste y sur mantendrán temperaturas agradables —con máximas que podrían alcanzar los 25°C en algunas áreas del norte—, hacia finales de la próxima semana, el cambio de viento a componente norte podría traer un descenso térmico, dejando así un final de octubre más fresco.

El joven meteorólogo advierte, además, que, aunque el noroeste se verá más afectado, las lluvias podrían alcanzar también la mitad norte de la península y algunas zonas del Mediterráneo, llegando de manera puntual al resto del país.