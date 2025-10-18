Cuatro estaciones de Castilla y León, entre los puntos donde se han registrado las temperaturas más frías de España La cuarta posición ha sido alcanzada por el municipio segoviano de Cuéllar

E. P. Valladolid Sábado, 18 de octubre 2025, 10:59

Este sábado, 18 de octubre, varias estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado algunas de las temperaturas mínimas más bajas de España. Según los datos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press, Cuéllar (Segovia) se ha situado en cuarta posición con 0,9ºC, mientras que Aguilar de Campoo (Palencia) y Puerto del Pico (Ávila) también figuran entre las más frías de la jornada.

Encabezan la lista Pradollano (Granada) y Reinosa (Cantabria), con -0,6ºC, seguidos por Cap de Rec (Lleida) con 0,3ºC. Dos de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de Castilla y León.

Completan el ranking otras localidades como Valderredible (Cantabria) con 1,3ºC; Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara) con 1,5ºC y 1,6ºC; y San Pedro Manrique (Soria), que cierra la lista con 1,7ºC.