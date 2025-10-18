Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas, caminando en un día frío. ARCHIVO

Cuatro estaciones de Castilla y León, entre los puntos donde se han registrado las temperaturas más frías de España

La cuarta posición ha sido alcanzada por el municipio segoviano de Cuéllar

E. P.

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:59

Comenta

Este sábado, 18 de octubre, varias estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado algunas de las temperaturas mínimas más bajas de España. Según los datos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press, Cuéllar (Segovia) se ha situado en cuarta posición con 0,9ºC, mientras que Aguilar de Campoo (Palencia) y Puerto del Pico (Ávila) también figuran entre las más frías de la jornada.

Encabezan la lista Pradollano (Granada) y Reinosa (Cantabria), con -0,6ºC, seguidos por Cap de Rec (Lleida) con 0,3ºC. Dos de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de Castilla y León.

Completan el ranking otras localidades como Valderredible (Cantabria) con 1,3ºC; Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara) con 1,5ºC y 1,6ºC; y San Pedro Manrique (Soria), que cierra la lista con 1,7ºC.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos invisibles
  2. 2 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  3. 3 El TSJ ratifica la sentencia por maltrato a un padre salmantino que mostró el pene a sus hijos: tampoco aprecia delito sexual
  4. 4 Mario Picazo anuncia lo que nos espera la próxima semana: «Hay que estar preparados para el río atmosférico»
  5. 5 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  6. 6 Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela
  7. 7 Peligro para los gatos negros: paralizadas las adopciones por temor a los sacrificios en rituales
  8. 8 Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en la avenida de La Aldehuela
  9. 9 Fuerte inversión en La Covatilla para preparar la temporada de esquí
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 17 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cuatro estaciones de Castilla y León, entre los puntos donde se han registrado las temperaturas más frías de España

Cuatro estaciones de Castilla y León, entre los puntos donde se han registrado las temperaturas más frías de España