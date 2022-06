El césped trae de cabeza al Guijuelo

No hay paz posible con el césped en el fútbol salmantino este fin de campaña: con las aguas calmadas tras un mes de ‘marejada’ en la capital tras la entente a tres bandas entre el Unionistas, el Real Monterrey y el Consistorio por el Reina Sofía, llega el turno del dolor de cabeza para el CD Guijuelo.

La normativa RFEF como detonante, nuevamente: “Disponer de un terreno de juego de hierba natural o artificial de última generación, con una antigüedad máxima de ocho años vigente a partir de la temporada 2022-23, para la disputa de todos los partidos oficiales”. Amén de otros requisitos obligatorios tras el ascenso como aforo de 3.000 espectadores y 500 luxes.

En el CD Guijuelo son conscientes de cuál es la legislación y de que el Municipal Luis Ramos no cumple con el requisito del césped (la actual hierba sintética fue instalada hace 11 años) y por ello, hace dos semanas el nuevo director general de la entidad chacinera, Emilio Sánchez, se puso en contacto con la Federación que preside Luis Rubiales solicitando una moratoria para abordar el cambio del césped. Entre los motivos esgrimidos se encuentra que, de producirse un ascenso a Primera RFEF la próxima temporada, la inversión (costada por el Consistorio) habría sido estéril y el próximo verano se verían en la misma tesitura.

La respuesta de la RFEF a esta cuestión todavía no ha llegado, limitándose a comunicar por vía telefónica que su correo está catalogado como “prioritario”: “Estamos preocupados por la situación”, reconocen sin paños calientes desde las oficinas del Municipal Luis Ramos. Por eso, antes de que concluya la semana —y haya o no respuesta federativa— el club y el Consistorio van a dejar cerrada esta cuestión pues se tiene claro que, pese al riesgo de que la inversión quede obsoleta en tan solo una temporada, lo que no se quiere es entorpecer la pretemporada y realizar las obras antes de que la plantilla arranque los entrenamientos a las órdenes de Mario Sánchez.