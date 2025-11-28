Jairis - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina
El equipo dirigido por Anna Montañana afronta el octavo capítulo en la competición doméstica
Salamanca
Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:11
El Perfumerías Avenida afronta el octavo capítulo de la Liga Femenina viéndose las caras lejos de casa con el Jairis, un duelo de alto voltaje entre el sexto clasificado (Jairis) y el séptimo (Perfumerías Avenida) en la tabla. Además, ambos equipos irrumpen en la cita con la misma hoja de ruta, 4 victorias y 3 derrotas en siete partidos disputados.
El equipo dirigido por Anna Montañana encadena cuatro últimos encuentros conociendo la victoria. Abrió la racha con un triunfo (72-82) ante el Nyon en la Eurocup, para después sellar dos victorias consecutivas frente al Estepona (63-49) y Bizkaia (85-60) en Liga. Y, llega al partido después de vencer en casa al Neptunas en la competición europea.
Mientras que el conjunto murciano se vio superado (75-61) en el último encuentro, ante el Lublin en la Eurocup. Aunque, hizo los deberes en Liga en sus dos últimos choques, contra el Bizkaia (74-78) y Ensino (58-81). En el curso anterior, en Liga regular, el Jairis venció en tierras salmantinas por 60-64, mientras que a domicilio, el equipo azulón ganó por 64-67.
Cuándo se juega el Jairis - Perfumerías Avenida
El partido entre el Jairis y el Perfumerías Avenida se disputa este domingo, 30 de noviembre, a partir de las 11:00 horas. Junto a este partido, se diputarán cinco partidos más de Liga en la jornada dominical.
Dónde ver el Jairis - Perfumerías Avenida
En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el equipo murciano y el salmantino, de la octava jornada de la Liga Femenina. Además, podrás ver la retransmisión a través de Teledeporte, Canal FEB y en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.
Dónde se juega el Jairis - Perfumerías Avenida
El pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla será el escenario del duelo de la octava jornada de la Liga Femenina entre el Jairis y el Perfumerías Avenida.