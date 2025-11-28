Jairis - Perfumerías Avenida: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Liga Femenina El equipo dirigido por Anna Montañana afronta el octavo capítulo en la competición doméstica

La Gaceta Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:11

El Perfumerías Avenida afronta el octavo capítulo de la Liga Femenina viéndose las caras lejos de casa con el Jairis, un duelo de alto voltaje entre el sexto clasificado (Jairis) y el séptimo (Perfumerías Avenida) en la tabla. Además, ambos equipos irrumpen en la cita con la misma hoja de ruta, 4 victorias y 3 derrotas en siete partidos disputados.

El equipo dirigido por Anna Montañana encadena cuatro últimos encuentros conociendo la victoria. Abrió la racha con un triunfo (72-82) ante el Nyon en la Eurocup, para después sellar dos victorias consecutivas frente al Estepona (63-49) y Bizkaia (85-60) en Liga. Y, llega al partido después de vencer en casa al Neptunas en la competición europea.

Mientras que el conjunto murciano se vio superado (75-61) en el último encuentro, ante el Lublin en la Eurocup. Aunque, hizo los deberes en Liga en sus dos últimos choques, contra el Bizkaia (74-78) y Ensino (58-81). En el curso anterior, en Liga regular, el Jairis venció en tierras salmantinas por 60-64, mientras que a domicilio, el equipo azulón ganó por 64-67.

Cuándo se juega el Jairis - Perfumerías Avenida

El partido entre el Jairis y el Perfumerías Avenida se disputa este domingo, 30 de noviembre, a partir de las 11:00 horas. Junto a este partido, se diputarán cinco partidos más de Liga en la jornada dominical.

Dónde ver el Jairis - Perfumerías Avenida

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre el equipo murciano y el salmantino, de la octava jornada de la Liga Femenina. Además, podrás ver la retransmisión a través de Teledeporte, Canal FEB y en el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.

Dónde se juega el Jairis - Perfumerías Avenida

El pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla será el escenario del duelo de la octava jornada de la Liga Femenina entre el Jairis y el Perfumerías Avenida.