Avenida llega a los playoffs con otra victoria y 31 puntos más de ventaja (79-48) Las de Montañana solventan el choque frente al Neptunas en la primera mitad y bajan el nivel tras el descanso

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:25

Quinta victoria en seis partidos y otros 31 puntos de renta logró el Perfumerías Avenida al imponerse al Neptunas Amberton por 79-48. Tras una primera mitad destacada de las salmantinas, en la segunda bajó notablemente el nivel, lógico teniendo en cuenta lo que se van a encontrar en los próximos días. De momento, el equipo de Montañana tendrá que esperar a este jueves para conocer a su rival en la primera ronda de la Eurocup. Spreafico y Cave, con 11 puntos cada una, y Meyers, con 10, fueron las máximas anotadoras.

Durante unos minutos —pocos, afortunadamente— las jugadoras de Avenida tuvieron el desliz de no tomarse el choque como tocaba, y al minuto y 58 segundos Anna Montañana pidió tiempo muerto para cantarles las cuarenta a las suyas. Parecía que no había que defender y el Neptunas vio el espejismo de dar guerra. El 7-9 (con puntos únicamente de Sinickaite y Liepina hasta bien avanzado el cuarto) fue la última vez que las lituanas estuvieron por delante, porque entre que las locales apretaron el acelerador y mantuvieron el acierto exterior de hace unos días contra el Gernika, el marcador no dejó de reflejar cómo iba aumentando la diferencia. Esa diferencia fue de 13 puntos al final del primer acto, cuando Soriano metió 2 de los 3 tiros libres que le regaló la rival en un triple sobre la bocina que nos quedaremos con las ganas de saber si habría entrado. 27-14 y buena renta hacia el objetivo final.

Al descanso fueron 25 (51-26) después de que Avenida perdiera buena parte del acierto desde fuera (solamente Spreafico acertó con su tercer triple de la noche), pero, por contra, no desaprovechara su continua presencia en la línea de personal, ya que entre el celo de los árbitros y que las lituanas llegaban tarde o metían la mano cuando no tocaba, llegaba una personal tras otra. Lo malo de eso es que el juego no hacía más que pararse y aquellos que confiaran en ver los últimos minutos del partido de Champions del Real Madrid (o del Atlético) ya en casita lo iban a tener complicado. Cuando no se sumaron puntos desde el tiro libre lo hicieron Cave o Djaldi-Tabdi bajo el aro, certificando cada vez más el claro dominio de las de Montañana.

Menos mal que los primeros veinte minutos habían estado entretenidos, porque los diez siguientes fueron un auténtico tostón. Quien pensara que tras los 51 puntos se podía llegar a los 100 al final (el que esto escribe incluido) se equivocó de cabo a rabo. El parcial del tercer cuarto lo dijo todo: 8-9.

Regresó de vestuarios el Neptunas decidido, por lo menos, a mostrarse más duro y, quizá por eso, y también por empezar a pensar en el Jairis, a Avenida se le cortó la producción ofensiva, con únicamente 4 puntos en los seis primeros minutos de la reanudación. Aunque el trabajo atrás y la falta de acierto de las lituanas hicieron que la ventaja apenas se resintiera: 55-33. Como cuando un triple de Meyers acabó con la tortura para poner el 59-35 y dejar un +24 a falta del último periodo.

Ya era complicado que alguna jugadora aclarara el panorama y únicamente algunos detalles de Arrojo, Meyers o la ovacionada Erikstrup pusieron algo de emoción hasta el cierre del choque.