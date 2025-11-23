Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la séptima jornada El grupo de líderes queda reducido a cuatro: Spar Girona, Valencia BC, Casademont Zaragoza e IDK; Avenida, a 2 triunfos

Khadijiah Cave lanza a canasta en el Perfumerías Avenida-Lointek Gernika de este domingo.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:15

La séptima jornada de la Liga Femenina se ha disputado en su totalidad este domingo, después del parón por los compromisos de selecciones. La principal novedad es que el grupo de cinco líderes ha quedado reducido a 4, mientras que el Spar Gran Canaria sigue siendo el único que no conoce la victoria.

Spar Girona, Valencia BC, Casademont Zaragoza e IDK Euskotren son los equipos que marchan en lo más alto con seis triunfos y una sola derrota. No ha podido seguirles el ritmo el Durán Maquinaria Ensino, que sufrió una contundente derrota en casa frente al Hozono Global Jairis (58-81).

El equipo de Roberto Íñiguez no falló en su visita al Movistar Estudiantes, ganando en Magariños por 79-88 después de terminar perdiendo con claridad el primer cuarto. Marta Canella fue la más valorada gracias a sus 12 puntos y 11 rebotes. Sin embargo, la noticia estuvo en la lesión de Laura Quevedo y habrá que esperar a las pruebas para conocer el alcance.

El Valencia BC volvió a lo grande, imponiéndose en el Roig Arena al Leganés por 89-59, con todas sus jugadoras anotando, la que más Awa Fam con 16 puntos.

El Casademont Zaragoza hizo valer su buen primer cuarto para ganar 70-75 en su visita al CAB Estepona. También con una muy buena actuación coral en la que sobresalieron Nadia Fingall (13 puntos y 8 rebotes) y Veronika Vorackova (10 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias).

En el partido que cerraba la séptima jornada, el IDK de Azu Muguruza volvía a demostrar que su gran arranque no es casualidad y se ha impuesto 66-71 en casa del Baxi Ferrol con 21 puntos de Paige Robinson.

Después del grupo de cuatro líderes y del Durán Maquinaria Ensino, con un balance de 4 victorias y 3 derrotas están el Hozono Global Jairis, gracias a su triunfo en Lugo, y el Perfumerías Avenida, que derrotó al Lointek Gernika en el que para Anna Montañana ha sido el mejor partido de su equipo esta temporada. Murcianas y salmantinas se enfrentarán el próximo domingo.

El Spar Gran Canaria continúa sin ganar un partido y no ha podido alcanzar al Cadí La Seu en la tabla, ya que las catalanas se impusieron en el duelo entre ambos por 73-71.

En el otro choque de la séptima jornada, el Kutxabank Araski venció 74-80 en Badalona al Joventut.

RESULTADOS SÉPTIMA JORNADA

Movistar Estudiantes 79 - Spar Girona 88

Perfumerías Avenida 85 - Lointek Gernika Bizkaia 60

Cadí La Seu 73 - Spar Gran Canaria 71

Valencia BC 89 - Innova Leganés 59

CAB Estepona 70 - Casademont Zaragoza 75

Durán Maquinaria Ensino 58 - Hozono Global Jairis 81

Joventut Badalona 74 - Kutxabank Araski 80

Baxi Ferrol 66 - IDK Euskotren 71

HORARIOS DE LA OCTAVA JORNADA

Innova Leganés - Kutxabank Araski, sábado 29 a las 17:00 horas

IDK Euskotren - Joventut Badalona, sábado 29 a las 18:00 horas

Hozono Global Jairis - Perfumerías Avenida, domingo 30 a las 11:00 horas

Casademont Zaragoza - Movistar Estudiantes, domingo 30 a las 12:15 horas

Lointek Gernika Bizkaia - Cadí La Seu, domingo 30 a las 12:30 horas

Valencia BC - CAB Estepona, domingo 30 a las 12:15 horas

Spar Gran Canaria - Baxi Ferrol, domingo 30 a las 13:00 horas

Spar Girona - Durán Maquinaria Ensino, domingo 30 a las 13:00 horas