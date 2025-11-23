Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Khadijiah Cave lanza a canasta en el Perfumerías Avenida-Lointek Gernika de este domingo. LAYA

Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la séptima jornada

El grupo de líderes queda reducido a cuatro: Spar Girona, Valencia BC, Casademont Zaragoza e IDK; Avenida, a 2 triunfos

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

La séptima jornada de la Liga Femenina se ha disputado en su totalidad este domingo, después del parón por los compromisos de selecciones. La principal novedad es que el grupo de cinco líderes ha quedado reducido a 4, mientras que el Spar Gran Canaria sigue siendo el único que no conoce la victoria.

Spar Girona, Valencia BC, Casademont Zaragoza e IDK Euskotren son los equipos que marchan en lo más alto con seis triunfos y una sola derrota. No ha podido seguirles el ritmo el Durán Maquinaria Ensino, que sufrió una contundente derrota en casa frente al Hozono Global Jairis (58-81).

El equipo de Roberto Íñiguez no falló en su visita al Movistar Estudiantes, ganando en Magariños por 79-88 después de terminar perdiendo con claridad el primer cuarto. Marta Canella fue la más valorada gracias a sus 12 puntos y 11 rebotes. Sin embargo, la noticia estuvo en la lesión de Laura Quevedo y habrá que esperar a las pruebas para conocer el alcance.

El Valencia BC volvió a lo grande, imponiéndose en el Roig Arena al Leganés por 89-59, con todas sus jugadoras anotando, la que más Awa Fam con 16 puntos.

El Casademont Zaragoza hizo valer su buen primer cuarto para ganar 70-75 en su visita al CAB Estepona. También con una muy buena actuación coral en la que sobresalieron Nadia Fingall (13 puntos y 8 rebotes) y Veronika Vorackova (10 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias).

En el partido que cerraba la séptima jornada, el IDK de Azu Muguruza volvía a demostrar que su gran arranque no es casualidad y se ha impuesto 66-71 en casa del Baxi Ferrol con 21 puntos de Paige Robinson.

Después del grupo de cuatro líderes y del Durán Maquinaria Ensino, con un balance de 4 victorias y 3 derrotas están el Hozono Global Jairis, gracias a su triunfo en Lugo, y el Perfumerías Avenida, que derrotó al Lointek Gernika en el que para Anna Montañana ha sido el mejor partido de su equipo esta temporada. Murcianas y salmantinas se enfrentarán el próximo domingo.

El Spar Gran Canaria continúa sin ganar un partido y no ha podido alcanzar al Cadí La Seu en la tabla, ya que las catalanas se impusieron en el duelo entre ambos por 73-71.

En el otro choque de la séptima jornada, el Kutxabank Araski venció 74-80 en Badalona al Joventut.

RESULTADOS SÉPTIMA JORNADA

Movistar Estudiantes 79 - Spar Girona 88

Perfumerías Avenida 85 - Lointek Gernika Bizkaia 60

Cadí La Seu 73 - Spar Gran Canaria 71

Valencia BC 89 - Innova Leganés 59

CAB Estepona 70 - Casademont Zaragoza 75

Durán Maquinaria Ensino 58 - Hozono Global Jairis 81

Joventut Badalona 74 - Kutxabank Araski 80

Baxi Ferrol 66 - IDK Euskotren 71

HORARIOS DE LA OCTAVA JORNADA

Innova Leganés - Kutxabank Araski, sábado 29 a las 17:00 horas

IDK Euskotren - Joventut Badalona, sábado 29 a las 18:00 horas

Hozono Global Jairis - Perfumerías Avenida, domingo 30 a las 11:00 horas

Casademont Zaragoza - Movistar Estudiantes, domingo 30 a las 12:15 horas

Lointek Gernika Bizkaia - Cadí La Seu, domingo 30 a las 12:30 horas

Valencia BC - CAB Estepona, domingo 30 a las 12:15 horas

Spar Gran Canaria - Baxi Ferrol, domingo 30 a las 13:00 horas

Spar Girona - Durán Maquinaria Ensino, domingo 30 a las 13:00 horas

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña
  3. 3 Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina
  4. 4 Una treintena de pueblos vuelve a tener bar: «Son el punto de encuentro»
  5. 5 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  6. 6 Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
  7. 7 A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo
  8. 8 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  9. 9 Baliza V-16: cómo saber si tu luz de emergencia, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, está homologada y conectada a la DGT
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 22 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la séptima jornada

Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la séptima jornada