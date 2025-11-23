Montañana, muy contenta por la actuación de su equipo: «Hasta ahora ha sido nuestro mejor partido» «Estamos haciendo un trabajo muy bueno, pero a veces no se ve», ha destacado la valenciana

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:17

Anna Montañana ha hecho un balance muy positivo de la victoria del Perfumerías Avenida contra el Gernika: «Estamos muy contentas por el partido, porque nunca se sabe cómo vuelves después de un parón. Ha sido una buena semana y por fin se ha visto reflejado. Siempre digo que hacemos un trabajo buenísimo, pero a veces no nos cunde o no se ve. Hay que dar la enhorabuena al equipo, porque han estado ahí durante los cuarenta minutos. Siempre queremos más, pero hay que decir que por fin nos ha salido un partido así contra un rival que estaba haciendo las cosas muy bien, sobre todo por la diferencia en el marcador».

La entrenadora valenciana destacó la actuación en defensa: «Les hemos quitado los focos. Está claro que se han quedado sin Masa (Jankovic), pero ya antes de lesionarse lo estábamos haciendo bien y no se han sentido cómodas. Han metido 60 puntos, pero les hemos hecho difícil la primera parte, y aunque no me ha gustado como hemos empezado la segunda, poco a poco nos hemos vuelto a meter«.

Montañana fue preguntada sobre si había sido el mejor partido de su equipo: «Hasta el día de hoy sí que lo es por todas las circunstancias. A nivel de consistencia y de equipo ha sido el mejor partido y espero que volvamos al trabajo el martes donde lo hemos dejado. Este es el camino que estábamos buscando. Lo hemos encontrado y esta tiene que ser la línea a seguir«.

El miércoles, nuevo partido, en este caso de la Eurocup contra el Neptunas, y Montañana le da mucho valor: «Para mí va a ser muy importante, porque cuando construyes algo no puedes tener muchos días sin la misma intensidad, ni siquiera minutos. Y también será importante para cada jugadora, porque todavía cada una se está buscando a nivel de equipo. Y además, por la clasificación y por los aficionados».