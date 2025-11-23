Avenida ofrece un recital de triples y logra una contundente victoria frente al Gernika (85-60) Meyers y Spreafico, con 15 y 13 puntos, lideran la actuación del equipo de Anna Montañana

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:56

El Perfumerías Avenida logró este domingo la cuarta victoria de la temporada en la Liga Femenina al imponerse al Gernika por un contundente 85-60. Basado en una excelente defensa en la primera mitad y al gran día en los triples durante los cuarenta minutos, con 14 aciertos de 30 intentos. Abby Meyers, con 15 puntos, y Laura Spreafico, con 13, han liderado la anotación salmantinas, con todas las jugadoras sumando.

Tardaron los dos equipos en coger el tono después del parón y los primeros minutos fueron un despropósito, con un ritmo demasiado alocado y muy poco acierto. Cuando llegó la primera ventaja de las salmantinas (7-6 gracias a un triple de Iyana Martín) el panorama en los tiros de campo era demoledor: 3 de 9 el conjunto local y 2 de 8 el vasco.

Todavía volvería a ponerse por delante Gernika al aprovechar Brown la ausencia del balance defensivo perfumero, pero a continuación llegó un parcial de 8-0 protagonizado por una Meyers que sacaba a relucir su arsenal para que acabara el primer cuarto con el marcador de 15-10.

Stoupalova no quiso ser menos con un par de canastas seguidas, ni tampoco una Zellous que también acertaba desde fuera con la ayuda del tablero antes de que Meyers firmara su segundo triple del día para elevar la renta: 25-12.

Lo intentó solucionar Lucas Fernández, pero casi todo le funcionaba a Avenida, empezando por una defensa que complicaba mucho las intenciones de las visitantes para encontrar buenas opciones. Spreafico tomó el relevo anotador para hacer otros dos triples seguidos y la diferencia no dejaba de aumentar. Estaba disfrutando el equipo de Anna Montañana en la pista, con Iyana, Soriano y Vilaró juntas en la primera línea de presión. Adelante, no dejaban de llegar canastas y Soriano echó el cierre a un gran segundo cuarto (28-10) para que la ventaja al descanso fuera ya de 23 puntos.

Avenida volvió de vestuarios todavía con acierto adelante, pero con una evidente bajada del nivel de intensidad en defensa, lo que aprovechó al Gernika para llegar a los 10 puntos en sólo 5 minutos del tercer periodo, los mismos que había hecho en todo el segundo. Las de Lucas Fernández estaban sabiendo crear ventajas y las aprovecharon para ponerse a 16 puntos (con Montañana pidiendo al banquillo más intensidad), ayudadas además por los tiros libres después de que las charras llegaran muy pronto a las cinco faltas.

Dos triples seguidos de Zellous evitaron que llegaran a encenderse las alarmas y sirvieron para que el marcador reflejara un claro 62-40 a falta del último periodo, después de que el Gernika se llevara el parcial del tercero por 19-20.

Las de Montañana ya no recuperaron el tono defensivo y abusaron del individualismo en varias acciones para intentar anotar. Las visitantes llegaron a acercarse en esta ocasión a 15, pero la importante diferencia construida anteriormente hizo que no hubiera nada que temer.

De hecho, nuevos triples de Meyers y Spreafico hicieron que la ventaja final fuera de 25 puntos, la más amplia de todo el choque, después de que Erikstrup culminara el festival.