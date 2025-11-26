Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Montañana, durante el partido de este miércoles contra el Neptunas. LAYA

Montañana: «Me hubiera gustado tener otra mentalidad en la segunda parte y haber ganado por 50»

La entrenadora de Avenida no piensa en rivales ni en el duro tramo que les espera: «Solamente tengo la cabeza en el Jairis»

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:44

Como es habitual, Anna Montañana empezó su rueda de prensa dando su valoración del encuentro: «Una primera parte en la que hemos roto el partido a pesar de dándoles tiros liberados que han fallado. Esperábamos que la segunda fuera muy parecida y, sinceramente, ganar de 50, pero no hemos salido como correspondía. Al final han sido 31 puntos contra un equipo que ha venido a pasar el trámite y volver a casa con un viaje muy duro, como el nuestro de hace unas semanas. Me hubiera gustado tener otra mentalidad en la segunda parte y ganar el partido de 50 y afrontar el partido del domingo contra el Jairis con la sensación de haber arrasado, pero el resultado se me queda muy corto y nuestros 28 puntos en la segunda parte también muy cortos».

La entrenadora de Avenida fue preguntada por las cosas positivas que sacaba: «La clasificación, y ahora a esperar a los demás, no sé si con 31 puntos habremos subido algún puesto. Siempre se sacan cosas positivas igual que otras a mejorar. Estos partidos sirven para que la gente coja confianza y hay gente que lo ha hecho y gente que no tanto».

Sobre esta parte volvió a responder: «Si preguntáis por Zellous, ha tenido una molestia y la hemos reservado. Me hubiera gustado que Djaldi-Tabdi hiciera 15 o 16 puntos, por ejemplo. Hay jugadoras que están creciendo y aportando cada día más al equipo, y vamos a seguir persistiendo para encontrar la mejor versión de cada una».

En cuanto al posible rival para la primera eliminatoria, reconoció no haber pensado en ello: «No tengo ni idea, porque mi mente solamente ya está en el Jairis y además no depende de nosotros. El partido del Panathinaikos nos dañó bastante en la clasificación, pero ya no podemos cambiar nada. Veremos cómo acaban mañana los últimos resultados».

Tampoco quiere pensar en los duros encuentros que tiene por delante su equipo: «Estamos intentando colocarnos día a día y en nuestra cabeza y la de las jugadoras sólo cuenta Jairis».

