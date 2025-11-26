Directo
Perfumerías Avenida - Neptunas en directo: resultado online del partido de Eurocup de hoy
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Eurocup que, en la tarde de este miércoles, 26 de noviembre, disputan el Perfumerías Avenida y el Neptunas en el pabellón de Würzburg-Silvia Domínguez
Salamanca
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:02
Previa
ÚLTIMO PARTIDO DE LA FASE DE GRUPOS DE LA EUROCUP
El equipo de Anna Montañana cierra hoy la primera fase de la competición europea. Objetivo: ganar y hacerlo por la mayor diferencia posible de puntos
Enlace copiado
Previa
BUENAS TARDES-NOCHES: HOY TAMBIÉN JUEGA AVENIDA
Hola a todos y a todas. Ya estamos en el Wüzburg Silvia Domínguez para contaros todos los detalles del choque entre el Perfumerías Avenida y el Neptunas Amberton
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad