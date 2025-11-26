Avenida, a sumar y seguir ante Neptunas

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida cierra hoy (20:30 horas), frente al Neptunas lituano, la fase de liguilla en este retorno a la Eurocup. Lo hace con el billete asegurado para la siguiente ronda, aunque no con todos los deberes hechos, ya que una victoria cuenta —y mucho— de cara a las rondas eliminatorias.

Además, el encuentro se presenta como una oportunidad ideal para empezar a alargar en el tiempo las buenas sensaciones sobre la pista, que ya cosechó este pasado domingo en la vuelta de la competición, tras el parón de selecciones, frente al Gernika. «Necesitamos todos los entrenamientos y los partidos; no se sabe lo que va a pasar en la clasificación final, no se sabe si es mejor estar arriba o abajo y tenemos que intentar quedar lo más arriba posible. Tenemos que tener compromiso con nosotros mismos y nuestro propio crecimiento», aseguró en este sentido la preparadora azulona, que quiso evitar hacer cuentas o especular con los resultados: «Llega un momento en el que lo piensas y soy de la opinión de que lo que tenga que pasar va a pasar. Por eso, lo que tenga que depender de nosotros lo tenemos que llevar a cabo; y luego, de los otros equipos, pues esperaremos a ver qué pasa», zanjó la entrenadora valenciana.

En lo deportivo, Montañana tiene claro que el choque hay que tomárselo muy en serio: «No podemos cometer el error de pensar que este partido no es tan trascendente; y lo es no solo para el equipo, sino para cada jugadora de manera individual: tenemos que exprimir cada oportunidad que tengamos», afinó su visión sobre el encuentro de este miércoles Montañana, quien definió a su rival como un equipo «peligroso»: «Ya lo demostró el Panathinaikos, que venía aquí con un ambiente distendido, sin presión ni tensión, y esos equipos son muy peligrosos; tenemos que provocar sus errores y esperar que ellas fallen. Si dejamos que alguien pueda tirar a meterla, la mete; hemos estado en situaciones malas y un gran porcentaje de esa situación que vivimos viene por gente que jugó contra nosotros sin presión».

Cabe señalar que el Neptunas aterriza en Salamanca siendo el segundo equipo menos encestador de la liguilla y también el que menos tantos recibe, después del propio Avenida; es decir, sus encuentros se disputan a pocos puntos. En el enfrentamiento previo, las de Montañana lograron un triunfo holgado por 61 a 88.

Taquilla solidaria

El choque de hoy tendrá un carácter solidario, ya que el Perfumerías Avenida se ha unido a la celebración de la cena benéfica de la asociación La Sonrisa de María, que se celebrará el próximo sábado en Salamanca, y colaborará con la entrega de la recaudación íntegra de la taquilla del encuentro. Además, el club colabora con la entrega de camisetas firmadas para sortear durante el evento.