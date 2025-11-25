Perfumerías Avenida - Neptunas: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de la Eurocup El equipo dirigido por Anna Montañana cierra este miércoles la fase de liguilla de la Eurocup

Iván Ramajo Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50

El Perfumerías Avenida cierra en la jornada de este miércoles su paso por la fase de liguilla en la Eurocup con el billete a la primera ronda de eliminatorias ya sacado, aunque todavía con mucho en juego, ya que cada triunfo cuenta. Las salmantinas, tras el buen sabor de boca que dejaron frente a Gernika en la vuelta a la competición tras la ventana de selecciones, se mide al Neptunas lituano con ganas de prolongar esas buenas sensaciones cosechadas este pasado domingo.

Cuándo se juega el Perfumerías Avenida - Neptunas

El partido entre el Perfumerías Avenida y el Neptunas, correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de liguilla de la Eurocup, se disputa este miércoles 26 de noviembre a partir de las 20:30 horas. El otro encuentro del Grupo G, que enfrenta al Nyon con el Panathinaikos, se disputa unas horas antes (19:00 horas).

Dónde ver el Perfumerías Avenida - Neptunas

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto azulón y el lituano. Además, el choque se podrá ver en YouTube.

Dónde se juega el Perfumerías Avenida - Neptunas

El pabellón Würzburg-Silvia Domínguez acogerá el duelo europeo entre el Perfumerías Avenida y el lituano. Será la tercera y última comparecencia en casa para el conjunto de Anna Montañana en esta fase de liguilla, en Europa del equipo dirigido por Anna Montañana, que ya tiene asegurado su puesto en las rondas eliminatorias aunque el triunfo cuenta de cara a los emparejamientos.

