Avenida marca la diferencia en Lituania (61-88) y cierra una primera vuelta inmaculada El equipo salmantino suma su tercera victoria en tres partidos y acaricia el pase a las eliminatorias de la Eurocup

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 23 de octubre 2025, 19:47 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida consiguió cerrar en Klaipeda una primera vuelta perfecta, puesto que se impuso 61-88 al Neptunas-Amberton y se coloca muy cerca del pase a las eliminatorias de la Eurocup: con tres victorias en otros tantos partidos se aleja ya de todos sus rivales, que únicamente cuentan con un triunfo en su casillero. El equipo de Anna Montañana marcó la diferencia de nivel para salir victorioso por primera vez en la historia en sus visitas a Lituania, teniendo una vez más a su jugadora más destacada en Khadijiah Cave, que acabó el duelo con dobles figuras de 21 puntos y 10 rebotes. No se quedó atrás Claudia Soriano, que acabó con una eficiencia de + 21 en 18 minutos gracias a sus 12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Las jugadoras tomaron buena nota de las instrucciones de Montañana y apenas habían pasado 2 minutos cuando obligaron a Martynas Airosius, entrenador local, a pedir el primer tiempo muerto ya que el marcador indicaba un 2-11 que no le invitaba al optimismo. Pocas veces se habría encontrado el Neptunas con una defensa como la charra, que les hacía perder la bola casi sin pasar el centro del campo y rápidamente llegó el + 14 al marcador del Palangos. Pero con la llegada de las rotaciones llegó cierta relajación en Avenida, quizá pensando más en anotar que en defender y lo aprovecharon las locales para ponerse a 3 puntos. Dos canastas de Andrea e Iyana elevaron la diferencia al final del primer cuarto: 18-25.

El parcial aumentó hasta el 0-12 pero no se rindió todavía el Neptunas, que obligó a Montañana a parar el choque después de un triple de Bickle que significó el 26-36, nada preocupante. Zellous acabó con la sequía desde el triple después de varios fallos seguidos de Spreafico, Stoupalova y Meyers pero la gran mejoría volvió a llegar atrás: Avenida solamente permitió otros 2 puntos de las lituanas en los cuatro minutos que quedaban hasta el descanso, mientras que no dejó de aumentar su casillero para poner el cierre a la primera mitad con un triple de Spreafico después de una muy buena jugada y la máxima ventaja hasta entonces: 28-51.

Empezó el cuadro salmantino anotando gracias a Djaldi-Tabdi y Cave, que se movían en las cercanías del aro con soltura, pero algo no le gustó a Montañana -tiene pinta de que el trabajo atrás- porque pidió tiempo muerto con 24 puntos a su favor.

Meyers, que se estrenó después de varios fallos y Djaldi-Tabdi, muy cómoda cerca del aro, pusieron el + 28, la máxima del partido. Sin embargo, las continuas faltas señaladas, que hicieron que el Neptunas dispusiera de numerosas ocasiones para ir a la línea de personal, y los problemas de Avenida no sólo para encontrar buenas opciones, sino también para pasar a la pista contraria, hicieron que bajara notablemente el ritmo del juego y que al final del tercer cuarto el marcador fuera: 44-65.

El partido estaba más que resuelto y en el último periodo, con el Neptunas yendo continuamente al tiro libre y Cave anotando para Avenida ya apenas cambió la diferencia con la que se llegó al final: 61-88.