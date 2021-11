El Avenida zanja la polémica con el Ayuntamiento pidiendo “disculpas por un error interno de comunicación”

Las declaraciones de Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, en la rueda de prensa posterior al partido contra el Ensino disputado este jueves, levantaron una inesperada polémica con respecto al uso del pabellón de Würzburg. Por ese motivo, el club charro ha emitido un comunicado agradecidendo el trato recibido por el Ayuntamiento.

El técnico azulón se quejó de que su equipo no pueda entrenar con normalidad en Würzburg, la imposibilidad de hacerlo durante varios domingos en diciembre o tener que ejercitarse en algunas ocasiones en los pasillos por estar ocupada la cancha con otras actividades. Este viernes recibió la respuesta de Javier García Rubio, concejal de Deportes: “Solicitan entrenar los domingos y no tenemos personal en las instalaciones deportivas. Esa problemática se ha planteado este año, porque el pasado no. Entrenar en los pasillos no es normal, pero yo no lo sabía, aunque la instalación deportiva es municipal, no del Avenida. El Ayuntamiento siempre colabora con el club y lo tenemos muy en cuenta”.

Por ese motivo, el Avenida ha querido aclarar varios puntos en el siguiente texto:

- El Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Servicio de Instalaciones Deportivas, ha mostrado siempre una total predisposición y colaboración con el CB Avenida en todas las solicitudes que se le han presentado, fruto de una excelente relación de la que el club se siente muy agradecido.

- El CB Avenida y el propio Ayuntamiento se encontraban ya en conversaciones fluidas para tratar de ajustar el problema de horarios de uso de instalaciones deportivas en las próximas semanas, debido a un exigente calendario a que el primer equipo se enfrentará en estas fechas. Por esta razón, el club desea pedir disculpas por un error interno de comunicación que ha derivado en la situación actual, haciendo público un problema que aún no se había producido.

- El CB Avenida está convencido que, como ha sucedido en ocasiones anteriores, la dificultad para encontrar horario de uso de instalaciones deportivas será subsanada gracias a la cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y podrá desarrollar como es preceptiva su labor como equipo profesional. De igual modo agradecemos a todo el servicio de Instalaciones Deportivas, a través de sus trabajadores, su desempeño y ayuda diario para que el equipo pueda desarrollar su función en las mejores condiciones posibles.