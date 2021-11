El Avenida no echa el freno contra un diezmado Ensino (89-39)

El Perfumerías Avenida ha solventado con un contundente 89-39 la visita del Ensino Lugo, sumando su octavo triunfo en otros tantos partidos para seguir liderando en solitario la Liga Femenina. La diferencia entre ambos equipos, ya importante, se ha acentuado con las ausencias gallegas y las de Miguel Ángel Ortega no han podido oponer resistencia. La campeona de la WNBA Kahleah Copper ha debutado con 8 puntos en 16 minutos.

El choque comenzó con un 8-0, demostrando el Avenida que no iba a haber ‘despiste’ tras el parón, y poco a poco fue aumentando la diferencia. A los 8 minutos llegó el debut de Kahleah Copper, que en su primera bola hizo una acción de 2+1, seguida por otra canasta para cerrar el primer cuarto 24-13. El segundo fue el de Leo Rodríguez, que dedicó buena parte del tiempo a hacer regalos a sus compañeras, no siempre aprovechados, por lo que la canaria también tomó protagonismo para irse al descanso con 11 puntos, mientras que el marcador era 51-23 porque el Ensino lo intentaba, pero no podía.