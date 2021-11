El Ayuntamiento “valorará” una solución para que el Avenida pueda entrenar los domingos

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, manifestó el jueves, tras el partido contra el Ensino, algunas quejas por la situación en la que se encuentra su equipo al no poder entrenar con normalidad en Würzburg, con la imposibilidad de hacerlo durante varios domingos en diciembre o tener que ejercitarse en algunas ocasiones en los pasillos por estar ocupada la cancha con otras actividades.

Y este viernes, el concejal de Deportes, Javier García Rubio, ha contestado al ser preguntado por la cuestión. “Lo estamos valorando y veremos a ver. Solicitan entrenar los domingos y no tenemos personal en las instalaciones deportivas. Esa problemática se ha planteado este año, porque el pasado no. Entrenar en los pasillos no es normal, pero yo no lo sabía, aunque la instalación deportiva es municipal, no del Avenida. El Ayuntamiento siempre colabora con el club y lo tenemos muy en cuenta”.