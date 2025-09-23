Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «El otoño verdadero por San Miguel...» La AEMET, por su parte, prevé una semana de contrastes con mínimas que rondarán los 4-5 grados

Isabel Alonso Salamanca Martes, 23 de septiembre 2025, 17:05

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una semana de contrastes en las temperaturas, con mínimas muy frescas que rondarán los 4-5 grados y máximas que llegarán a los 29 el fin de semana en las comarcas de Vitigudino y Ciudad Rodrigo, coincidiendo con el veranillo de San Miguel. Predominarán los cielos nublados, aunque no se esperan precipitaciones.

En Alba de Tormes, los termómetros oscilarán entre los 4 y los 20 grados este martes, con una progresión hasta los 28 grados durante el sábado, antes de descender ligeramente a 27 el domingo. En Béjar, las mínimas se situarán entre los 6 y 12 grados, mientras que las máximas se moverán entre los 20 y los 25 grados a lo largo de la semana.

En Ciudad Rodrigo, se esperan las temperaturas más elevadas, con máximas que alcanzarán los 29 grados el sábado y mínimas que irán desde los 6 grados iniciales hasta los 10 del fin de semana. En Ledesma, las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y valores máximos que llegarán a los 27 grados en los últimos días de la semana.

En Peñaranda, los registros se mantendrán entre 4 y 19 grados en el arranque de la semana, con un ascenso progresivo hasta los 26 y 27 grados de máxima el viernes y sábado, respectivamente. Por último, en Vitigudino, las mínimas se situarán entre 5 y 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 29 grados en la jornada del domingo. En conjunto, la previsión indica un inicio de semana con temperaturas moderadas y un ascenso progresivo hacia valores más altos conforme avance la semana.

Lo embalses continúan bajando: Santa Teresa está al 56 % de su capacidad, al perder 10 hectómetros en la última semana.

Cabañuelas

Comienza la semana con vientos cierzos, fríos que harán bajar las temperaturas con alguna nube. Sobre el jueves, cambian a ábregos con subida de temperaturas, pues es el veranillo de San Miguel.

Zaragozano

Son de esperar fuertes borrascas con vientos impetuosos del SO, que traerán masas considerables de nubes y, aunque ceda la borrasca, el tiempo se conservará nublado y lluvioso con frecuencia.

El sol y la luna

El sol saldrá mañana a las 8:11 y se ocultará a partir de las 20:18 horas, mientras que el próximo domingo amanecerá a las 8:15 y anochecerá a las 20:11. Cuarto creciente el próximo martes.

El refrán

Algunas veces llovía por el veranillo de San Miguel: «El otoño verdadero por San Miguel, el primer aguacero», recuerda Manuel Briz.