La AEMET pone en aviso por heladas a seis puntos de Castilla y León, incluido Salamanca Esta bajada de temperatura se notará sobre todo en los registros nocturnos

La Gaceta Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:51

Adiós a la manga corta y hola a la chaqueta... incluso al abrigo. La Agencia Estatal de Meteorología, a través de su portavoz, ha anunciado que las temperaturas se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para la época hasta mediados de semana. Esto se notarán sobre todo por las noches y ya hay varios puntos de Castilla y León en aviso por heladas.

Más allá de lo vivivo este lunes, donde ya bajada de las temperaturas ya se ha dejado ver, este martes volverá ser un día fresco para la época sobre todo en zonas de la mitad norte. Asimismo, habrá algunas heladas en puntos de montaña y en áreas pobladas del interior como Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila se amanecerá a menos de 5ºC.

Del Campo ha explicado que en el tercio norte y en amplias zonas de Castilla y León no se llegará a 20ºC, mientras que en el Bajo Guadalquivir se superarán de 30 a 32ºC. A su vez, seguirán las lluvias en el Cantábrico y en los Pirineos y se podrán producir chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares.

En este marco, soplará el viento del norte con fuerza, precisamente en la mitad norte, con cierzo y tramontana, y esto incrementará la sensación de día otoñal y desapacible. Aún así, los cielos estarán poco nubosos fuera de las zonas donde se registren lluvias.

Las temperaturas nocturnas bajarán un poco el miércoles debido a que los cielos estarán un poco nubosos y a que el viento soplará con menos intensidad. En ciudades del interior, los termómetros quedarán por debajo de 5ºC, sobre todo en el centro y en el norte, y León bajará hasta los 2ºC. El portavoz de AEMET ha explicado que Soria rozará prácticamente la helada, con una mínima esperada de 1ºC.

Por el contrario, los valores diurnos no experimentarán grandes cambios y serán frescos todavía para la época en la mitad norte. Durante este día, las precipitaciones serán en general escasas, aunque habrá nubes en zonas del Cantábrico y del Mediterráneo, donde podrá haber algunas precipitaciones débiles. En Cataluña y Baleares sí que lloverá, y además allí podrán registrarse precipitaciones fuertes. En el resto, habrá cielos poco nubosos o como mucho con algunos intervalos de nubes.