Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los termómetros marcan bajas temperaturas en las calles de Salamanca. LAYA

La AEMET pone en aviso por heladas a seis puntos de Castilla y León, incluido Salamanca

Esta bajada de temperatura se notará sobre todo en los registros nocturnos

La Gaceta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:51

Adiós a la manga corta y hola a la chaqueta... incluso al abrigo. La Agencia Estatal de Meteorología, a través de su portavoz, ha anunciado que las temperaturas se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para la época hasta mediados de semana. Esto se notarán sobre todo por las noches y ya hay varios puntos de Castilla y León en aviso por heladas.

Más allá de lo vivivo este lunes, donde ya bajada de las temperaturas ya se ha dejado ver, este martes volverá ser un día fresco para la época sobre todo en zonas de la mitad norte. Asimismo, habrá algunas heladas en puntos de montaña y en áreas pobladas del interior como Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila se amanecerá a menos de 5ºC.

Del Campo ha explicado que en el tercio norte y en amplias zonas de Castilla y León no se llegará a 20ºC, mientras que en el Bajo Guadalquivir se superarán de 30 a 32ºC. A su vez, seguirán las lluvias en el Cantábrico y en los Pirineos y se podrán producir chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares.

En este marco, soplará el viento del norte con fuerza, precisamente en la mitad norte, con cierzo y tramontana, y esto incrementará la sensación de día otoñal y desapacible. Aún así, los cielos estarán poco nubosos fuera de las zonas donde se registren lluvias.

Las temperaturas nocturnas bajarán un poco el miércoles debido a que los cielos estarán un poco nubosos y a que el viento soplará con menos intensidad. En ciudades del interior, los termómetros quedarán por debajo de 5ºC, sobre todo en el centro y en el norte, y León bajará hasta los 2ºC. El portavoz de AEMET ha explicado que Soria rozará prácticamente la helada, con una mínima esperada de 1ºC.

Por el contrario, los valores diurnos no experimentarán grandes cambios y serán frescos todavía para la época en la mitad norte. Durante este día, las precipitaciones serán en general escasas, aunque habrá nubes en zonas del Cantábrico y del Mediterráneo, donde podrá haber algunas precipitaciones débiles. En Cataluña y Baleares sí que lloverá, y además allí podrán registrarse precipitaciones fuertes. En el resto, habrá cielos poco nubosos o como mucho con algunos intervalos de nubes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  2. 2 «Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
  3. 3 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  4. 4 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  5. 5 Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años
  6. 6 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  7. 7 Alarma junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río por un incendio
  8. 8 Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelco de un turismo en la SA-305, en Ledesma
  9. 9 Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La AEMET pone en aviso por heladas a seis puntos de Castilla y León, incluido Salamanca

La AEMET pone en aviso por heladas a seis puntos de Castilla y León, incluido Salamanca