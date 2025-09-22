Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un paraje nevado en la provincia de León. E. P.

Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º en este punto

La comunidad registra cinco de las diez temperaturas más bajas del país este lunes a primera hora

E. P.

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:07

Castilla y León ha registrado en la mañana de este lunes, 22 de septiembre, cinco de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Puerto el Pico, en la provincia de Ávila, ha marcado la mínima con 3,7 grados bajo cero.

Sólo dos las cinco temperaturas más bajas del país se han registrado en Castilla y León, Puerto el Pico, en Ávila, con esos 3,7 grados bajo cero, y Cuéllar, en la provincia de Segovia, con 2,6 grados también en negativo.

Por su parte, Fresno de Sasayo (Zamora) ha alcanzado la séptima temperatura más baja con -0,9 grados, con Ucero, en Soria, y La Pinilla (Segovia) en octavo y décimo lugar respectivamente con -0,8 y -0,6 grados en cada caso.

