Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...» La predicción de Manuel Briz afirma que los vientos ábregos traerán un ambiente de cielos con alguna nube y temperaturas altas

La estabilidad atmosférica marcará el tiempo en Salamanca durante los próximos días, con temperaturas que irán en ascenso hasta superar los 30 grados el domingo en toda la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una semana de cielos despejados que irán cubriéndose de cara al fin semana, cuando podría caer algún chubasco disperso en la comarca de Béjar.

La predicción de la Aemet asegura que en Alba de Tormes, los valores oscilarán entre los 8 grados de mínima y 23 de máxima este martes, mientras que el domingo se alcanzarán los 10 y 32 grados.

En Béjar, la previsión marca mínimas de 8 grados y máximas de 21 el miércoles, con un ascenso hasta los 12 y 30 grados el domingo. Ciudad Rodrigo registrará 9 grados de mínima y 24 de máxima este martes, y el domingo se esperan entre 11 y 33 grados.

En Ledesma, los termómetros se situarán en 9 y 23 grados este martes, y llegarán hasta los 11 y 31 grados el domingo. En Peñaranda, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados este martes, con máximas previstas de 31 grados el domingo. Por último, en Vitigudino se esperan este martes mínimas de 8 grados y máximas de 25, alcanzando los 11 y 33 grados el domingo.

La predicción de las cabañuelas

Los vientos ábregos traerán un ambiente de cielos con alguna nube, temperaturas altas, cambiando sobre el sábado a poniente bajando las temperaturas y alguna tormenta, asegura el experto en cabañuelas Manuel Briz, que a su vez recuerda que había septiembres muy lluviosos por ello decían los antiguos: «Si septiembre viene muy mojado, el vino será aguado».

Por su parte, la predicción del Zaragozano asegura que calmados los vientos, volverán días lluviosos, quedando al fin un buen tiempo de otoño, con cielo algo mudable, claro unos días y nublado y con profusión de lluvias otros, pero bonancible.

El Sol y la Luna

El sol saldrá mañana a las 8:04 horas y se pondrá a partir de las 20:29, mientras que el domingo amanecerá a las 8:08 y anochecerá a las 20:33. Luna nueva el próximo domingo.