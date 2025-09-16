Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un punto de la provincia con escarcha debido a las bajas temperaturas. ARCHIVO

Castilla y León lidera las temperaturas más bajas del país este martes por debajo de los dos grados

Seis de los diez puntos más fríos de España son de la región

La Gaceta

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:00

Septiembre está siendo un mes de contrastes en cuanto a lo que temperaturas se refiere. Mientras que en los próximos tres días el Sur de Ávila se mantendrá bajo aviso amarillo por altas temperaturas, otras zonas de Castilla y León han registrado valores por debajo de los 2 grados, como Robleda-Cervantes, en Zamora, en la zona de Sanabria, que ha anotado a las 7:40 horas 1,7 ºC, la temperatura más baja de toda España este martes a las 9:00 de la mañana.

A primera hora otros cinco puntos de la región se han colado en esta lista de las temperaturas mínimas elaborada por la AEMET, en concreto, Villablino con 1,8 grados y Puerto de San Isidro con 2,3, ambos en la provincia de León y en segundo y tercer lugar, respectivamente; seguidos en quinta casilla por otro punto leonés, Barrios de Luna, en Miñera, con 4,1 ºC; Puerto del Pico, en Ávila, en sexta posición, con 4,3 ºC, y cerrando la lista se encuentra otro punto leonés, Vega de Espinareda, con 5,4 ºC.

