Castilla y León lidera las temperaturas más bajas del país este martes por debajo de los dos grados

Septiembre está siendo un mes de contrastes en cuanto a lo que temperaturas se refiere. Mientras que en los próximos tres días el Sur de Ávila se mantendrá bajo aviso amarillo por altas temperaturas, otras zonas de Castilla y León han registrado valores por debajo de los 2 grados, como Robleda-Cervantes, en Zamora, en la zona de Sanabria, que ha anotado a las 7:40 horas 1,7 ºC, la temperatura más baja de toda España este martes a las 9:00 de la mañana.

A primera hora otros cinco puntos de la región se han colado en esta lista de las temperaturas mínimas elaborada por la AEMET, en concreto, Villablino con 1,8 grados y Puerto de San Isidro con 2,3, ambos en la provincia de León y en segundo y tercer lugar, respectivamente; seguidos en quinta casilla por otro punto leonés, Barrios de Luna, en Miñera, con 4,1 ºC; Puerto del Pico, en Ávila, en sexta posición, con 4,3 ºC, y cerrando la lista se encuentra otro punto leonés, Vega de Espinareda, con 5,4 ºC.

