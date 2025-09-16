La provincia de Castilla y León que permanecerá bajo aviso amarillo por altas temperaturas en los tres próximos días Aunque estemos ya a mediados de septiembre, el verano está dando sus últimos coletazos

La Gaceta Salamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 09:20 | Actualizado 09:36h.

Nos encontramos ya a mediados de septiembre y sin embargo, el calor sigue siendo el protagonista de una parte de una de las provincias de Castilla y León que durante los próximos tres días, este martes 16, hasta el jueves 18, se mantendrá bajo aviso amarillo por temperaturas máximas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este aviso se mantiene vigente en la franja horaria que va de las 13:00 horas a las 19:59, momento en el que se prevé que los termómetros alcancen los 36ºC de máxima.

Esta zona en la que sus habitantes deberán mantener precauciones durante las próximas jornadas para no sufrir los temidos golpes de calor, deshidrataciones y otros males derivados de las altas temperaturas, se corresponde a la del Sur de Ávila, donde se encuentran municipios como El Tiemblo, Arenas de San Pedro o Sotillo de la Adrada.

Ampliar Mapa de aviso amarillo en el Sur de Ávila elaborado por la AEMET.