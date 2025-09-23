España se prepara ante la amenaza del exhuracán Gabrielle: ya se conocen los efectos que tendrá La mayoría de los escenarios lo acercan al noroeste peninsular durante el próximo fin de semana

La Gaceta Martes, 23 de septiembre 2025, 13:51

Se avecinan cambios en el tiempo. Y estos llegan con un nombre propio: el de Gabrielle. El huracán, que se intensificó este lunes a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y afectando la costa este de Estados Unidos, seguramente va a tener también presencia en nuestro país.

Antes de ello, el Centro Nacional de Huracanes informó de que Gabrielle se seguirá sintiendo estos días en la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hacia el norte, así como en Canadá atlántica, y que las marejadas provocarán condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas.

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ha avanzado que el huracán Gabrielle podría llegar a España a finales de semana convertido en borrasca. Según ha explicado, la mayoría de los escenarios lo acercan al noroeste peninsular durante el próximo fin de semana.

En líneas generales, el experto ha apuntado a que el exhuracán tendrá efectos similares a los de una depresión atlántica, es decir, viento, temporal marítimo en el norte y lluvias. Antes de ello favorecerá la entrada de aire cálido, lo que provocará un notable repunte de las temperaturas.

Siete provincias en aviso

Mientras tanto, precipitaciones, tormentas y oleaje han activado este martes los avisos en un total de siete provincias del este y sur de la Península, con precipitaciones máximas de hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se darán Barcelona, Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca, donde se esperan precipitaciones de 30 l/m2 en una hora.

La AEMET prevé para este martes la evolución de una dana en el sur de Francia, que favorecerá persistencia de inestabilidad en el extremo norte peninsular y área mediterránea. Así, desde primeras horas del día, se esperan cielos nubosos con precipitaciones en esas zonas, con nieve débil en áreas del Pirineo.

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera un descenso en el área mediterránea y Canarias, así como un aumento en el tercio occidental, que será más acusado en el interior noroeste. Respecto a las temperaturas mínimas, estarán en ligero descenso o sin cambios, excepto aumentos en amplios entornos de Extremadura, alto Ebro y norte de la Ibérica. Además, se prevén heladas débiles en el Pirineo y cumbres de otras montañas de la mitad norte.