Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del campo salmantino tras las lluvias. ARCHIVO

Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»

La AEMET prevé chubascos dispersos este miércoles en buena parte de la provincia

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 17:52

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado hasta este martes el aviso amarillo por riesgo de temperaturas máximas. Durante esta semana se esperan máximas de 40 grados, a los que se llegarán el domingo en la comarca de Vitigudino, mientras que las mínimas no bajarán de los 17 ningún día.

Aemet prevé también chubascos dispersos este miércoles en buena parte de la provincia. Los embalses siguen por encima de la media de los últimos años, con Santa Teresa al 71,3 % de su capacidad.

CABAÑUELAS

Manuel Briz asegura que al principio de la semana los vientos serán ábregos y darán temperaturas altas. A partir del jueves girarán a cierzos haciendo que bajen algo las temperaturas.

ZARAGOZANO

Proseguirán las calmas atmosféricas con los vientos de escasa violencia, estacionados del NE. Cielo despejado de nubes, pero fosco y calinoso. Ambiente seco.

EL SOL Y LA LUNA

El sol saldrá este miércoles a las 7:29 horas y se pondrá a partir de las 21:25, mientras que el próximo domingo amanecerá a las 7:33 y anochecerá a las 21:19. Cuarto menguante, el sábado.

REFRÁN

Por San Bartolomé suele llover algo, y por eso los antiguos decían: «La lluvia por San Bartolomé, enemiga de la viña es», recuerda Manuel Briz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 Un fuego de nivel 2 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  4. 4 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  5. 5 La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra
  6. 6 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar
  7. 7 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  8. 8 Trasladado al Hospital tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta
  9. 9 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  10. 10 Trasladada al Hospital una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»

Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»