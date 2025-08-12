Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...» La AEMET prevé chubascos dispersos este miércoles en buena parte de la provincia

Isabel Alonso Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 17:52

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado hasta este martes el aviso amarillo por riesgo de temperaturas máximas. Durante esta semana se esperan máximas de 40 grados, a los que se llegarán el domingo en la comarca de Vitigudino, mientras que las mínimas no bajarán de los 17 ningún día.

Aemet prevé también chubascos dispersos este miércoles en buena parte de la provincia. Los embalses siguen por encima de la media de los últimos años, con Santa Teresa al 71,3 % de su capacidad.

CABAÑUELAS

Manuel Briz asegura que al principio de la semana los vientos serán ábregos y darán temperaturas altas. A partir del jueves girarán a cierzos haciendo que bajen algo las temperaturas.

ZARAGOZANO

Proseguirán las calmas atmosféricas con los vientos de escasa violencia, estacionados del NE. Cielo despejado de nubes, pero fosco y calinoso. Ambiente seco.

EL SOL Y LA LUNA

El sol saldrá este miércoles a las 7:29 horas y se pondrá a partir de las 21:25, mientras que el próximo domingo amanecerá a las 7:33 y anochecerá a las 21:19. Cuarto menguante, el sábado.

REFRÁN

Por San Bartolomé suele llover algo, y por eso los antiguos decían: «La lluvia por San Bartolomé, enemiga de la viña es», recuerda Manuel Briz.