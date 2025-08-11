Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Embalse de Santa Teresa de Salamanca. E. P.

Así están los embalses del Duero gestionados por la CHD en plena ola de calor

El embalse de Santa Teresa, del Sistema Tormes y los embalses de Irueña y Águeda del Águeda, en la provincia de Salamanca, están al 71,3 y 46,7 por ciento, respectivamente

E. P.

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:33

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.792,6 hectómetros cúbicos (hm3), un volumen de agua que supone el 62,8 por ciento de su capacidad total y se sitúa ocho puntos porcentuales por encima de la media de la última década y uno menos que lo registrado hace un año.

Según informan a Europa Press desde el organismo, la reserva de los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en la provincia de León, en los Sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 55,7 por ciento; los de Camporredondo y Compuerto, en la provincia de Palencia, del Sistema Carrión, están al 53,6 por ciento, y los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, del Sistema Pisuerga, también en Palencia, al 72,9 por ciento.

Asimismo, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, en la provincia de Burgos, del Sistema Arlanza, están al 74,5 por ciento; el embalse de Cuerda del Pozo, en la provincia de Soria, del Sistema Alto Duero, está al 76,4 por ciento; los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en Segovia, de los Sistemas Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja, al 64,4 por ciento, y el embalse de Castro de las Cogotas, en Ávila, del Sistema Cega-Eresma-Adaja, al 73 por ciento.

Por último, el embalse de Santa Teresa, del Sistema Tormes y los embalses de Irueña y Águeda del Águeda, en la provincia de Salamanca, están al 71,3 y 46,7 por ciento, respectivamente.

