Varias personas se protegen del calor en Salamanca con gorras y paraguas. ALMEIDA

Dos provincias de Castilla y León en alerta naranja este martes por calor y tormentas

Sevilla es la única de toda España que estará en alerta roja

E. P.

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:07

Un total de 46 provincias estarán en aviso este martes por altas temperaturas, lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado el nivel rojo (extremo) en Sevilla por el calor, ya que los termómetros alcanzarán los 44°C.

Además, otras 23 provincias estarán en nivel naranja (importante) por altas temperaturas: La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja); Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (País Vasco); Navarra (Pirineo navarro, centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra); Madrid (Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste); Ourense (Galicia); Badajoz y Cáceres (Extremadura); Lérida (Cataluña); Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha); Ávila y Burgos (Castilla y León); Cantabria (Cantabria del Ebro); Huesca y Zaragoza (Aragón); Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía), y Gran Canaria (Islas Canarias).

El resto de avisos por altas temperaturas se esperan en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana); La Rioja (Ibérica riojana); Murcia (Altiplano de Murcia y Vega del Segura); Madrid (Sierra de Madrid); Lugo y Pontevedra (Galicia); Gerona y Tarragona (Cataluña); Albacete, Cuenca y Guadalajara (Castilla-La Mancha); Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora (Castilla y León); Cantabria (Liébana); Mallorca (Islas Baleares); Principado de Asturias (Suroccidente asturiano); Teruel (Aragón); Málaga (Andalucía), y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife (Islas Canarias).

Por otra parte, se prevén tormentas en La Rioja (Ibérica riojana); Barcelona, Girona y Lérida (Cataluña); Albacete y Cuenca (Castilla-La Mancha); Huesca, Teruel y Zaragoza (Aragón), así como en Burgos y Soria (Castilla y León). Asimismo, se esperan precipitaciones en Lérida y en Huesca.

La AEMET prevé que este martes el día comience con estabilidad generalizada en el país, con cielos poco nubosos, salvo nubes bajas en Galicia y el Cantábrico.

No obstante, durante la tarde, se espera un aumento de la inestabilidad, con abundante nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas, salvo en el suroeste y oeste de Galicia. Se prevé que sean localmente fuertes, con granizo y rachas muy fuertes en el Sistema Ibérico y Pirineos, sin descartar el resto del tercio oriental y otras montañas de la mitad norte. Asimismo, estará nuboso en el norte de las islas Canarias.

Se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales en el Cantábrico, que podrían ser más persistentes en los litorales de Galicia. Además, la calima disminuirá en Canarias y aumentará en la mitad noroeste peninsular.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en Canarias, la fachada oriental y el norte peninsular, excepto en el Cantábrico oriental y el oeste de Galicia, donde se prevén aumentos. Habrá pocos cambios en el resto.

De esta forma, se superarán los 34°C en la mayor parte de la península y de Canarias, así como en zonas de Baleares, y se alcanzarán los 40°C en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica; es probable que también en las depresiones del noreste.

Respecto a las temperaturas mínimas, descenderán en Canarias y en la mitad norte peninsular, con aumentos en la mitad sur y sin cambios en Baleares. No bajarán de 20°C en la mayor parte del país, excepto en el norte peninsular y en zonas de montaña, y es probable que se superen los 25°C en el Mediterráneo, Canarias, vertiente atlántica sur y en las depresiones del nordeste.

Por último, soplará viento del norte en Canarias y levante en el Estrecho, ambos moderados, con probables intervalos de fuerte. También se espera moderado el viento del norte en los litorales atlánticos gallegos e intervalos de moderado del este en Alborán. En el resto, habrá viento flojo en general. Predominarán el sur y el este en Baleares y vertiente mediterránea, el oeste y el sur en la atlántica, y el norte en la cantábrica.

