Jorge Rey pone fecha al fenómeno que cambiará el tiempo: «Por Santa Cruz y San Cipriano, siembra en cuesta y ...» El burgalés recomienda aprovechar el buen clima estos días entre la naturaleza

La Gaceta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:03

Jorge Rey, el joven meteorólogo especializado en el ancestral método de las cabañuelas, ha vaticinado una semana de inestabilidad en la que, esta semana, estarán presentes las tormentas, que harán bajar las temperaturas considerablemente. «Por Santa Cruz y San Cipriano, siembra en cuesta y siembra en llano», desliza en su habitual refrán, que alude a las labores agrícolas en pleno septiembre.

«Llegarán borrascas desde el Atlántico, aunque traerán temperaturas templadas. Los vientos del sur propiciarán temperaturas agradables desde este jueves y hasta un domingo en el que llegarán a descender notablemente», destaca Rey.

A pesar de que el calor parece acabarse, lugares como el Cantábrico serán los que más acusen la drástica bajada de temperaturas. «Junto al Cantábrico, lugares como León o Burgos se verán afectados con cierta intensidad y, hasta la semana que viene, no se irá templando», afirma rotundo.

Un fin de semana pasado por agua

Y es que este fin de semana, un frente de lluvias que entrará en España y amenaza considerablemente a varias zonas de la Península, principalmente el sábado. «Habrá bastantes tormentas. Los modelos son capaces de variar mucho, pero la llegada de las propias tormentas a zonas como Galicia, el Cantábrico, Navarra, Castilla y León, e incluso Aragón y Extremadura, está asegurado y se podrían acumular más de 60 litros en áreas del Pirineo», defiende.