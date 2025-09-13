Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge Rey durante su último vídeo.

Jorge Rey pone fecha al calor sofocante en Castilla y León: «En pleno septiembre podemos esperar...»

El gurú ha publicado un nuevo vídeo en el que la inestibilidad vuelve a ser protagonista en España

La Gaceta

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:46

El meteorólogo Jorge Rey reconocido por sus predicciones en las diferentes redes sociales a través de las cabañuelas ha advertido de un mes de septiembre inestable: «En pleno mes podemos esperar vientos invernales y vientos polares que te van a cambiar los planes completamente», amenaza el burgalés en su última publicación.

«Un fuerte anticiclón sobre España podría dar lugar a la llegada de temperaturas incluso superiores a los 30 grados en muchos puntos de España», destaca Rey.

Con respecto a los próximos días, «este domingo apenas aumentan los pluviómetoros, pero sí habrá precipitaciones en lugares como Huesca o Cataluña con cierta importancia», afirma rotundo.

En el caso de la próxima semana, el gurú da buenas noticias. «Habrá algunos restos de la inestabilidad, pero las precipitaciones irán a menos. En Canarias podrían aumentar de cara al jueves y en Castilla y León se podría llegar a los 35 grados a inicios de semana».

