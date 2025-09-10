Jorge Rey advierte del fenómeno que llegará en los próximos días: «Puede provocar un bloqueo» Vaticina un fin de semana marcado por la inestabilidad

Llega el fin de las vacaciones y con ello un mes de septiembre en el que según el joven meteorólogo, Jorge Rey, la aparición de tormentas pueden poner en jaque a determinados puntos de España tras un buen clima durante el verano.

El gurú burgalés ha lanzado una advertencia para estas próximas semanas. «Septiembre se lleva los puentes. Estos próximos días esperamos la llegada de importantes borrascas desde el Atlántico produciendo viento y temperaturas más templadas. Además de la inestabilidad, hablamos de la llegada de un importante anticiclón en la segunda quincena del mes que puede provocar un bloqueo», vaticina Rey.

En este sentido, los fuertes vientos «afectarán seriamente a las Islas Canarias y decaerán en cuanto a intensidad este viernes. El sábado y domingo las jornadas serán más tranquilas», afirma.

«El jueves las lluvias irán a menos en puntos del este, aunque se intensificarán en puntos como Galicia o Castilla y León», destaca y puntualiza que el viernes «las zonas afectadas podrían ser Cataluña y Huesca».

Un fin de semana inestable

Muchos ponen la mirada en el fin de semana con planes para desconectar y disfrutar de ciertas actividades al aire libre. Lo cierto es que, los pronósticos de Jorge Rey, no invitan al optimismo. «El sábado llegarán de nuevo algunas tormentas por el nordeste e islas de mayor relieve que se disiparán al día siguiente».

