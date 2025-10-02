Jorge Rey desvela una amenaza antes del próximo puente: «Lo que llega del Reino Unido...» El burgalés ha publicado un vídeo informando del tiempo que nos espera para las próximas semanas

La Gaceta Jueves, 2 de octubre 2025, 17:46 Comenta Compartir

El meteorólogo burgalés Jorge Rey ha advertido de los últimos cambios en el tiempo en el que España, en su zona oeste, sufrirá notables precipitaciones y tormentas con un frente procedente del Reino Unido, todo ello llega con el inicio de octubre a falta de escasos días del puente del Pilar.

«Habrá vientos procedentes del sur y, por lo general, temperaturas bastante templadas. Sin embargo, Tarragona y las Islas Baleares pueden sufrir algún chubasco», señala en su última predicción el gurú.

De cara al fin de semana, la situación será más fresca y húmeda, especialmente en la zona del cantábrico. «Además de la zona norte también destacará la inestabilidad, nuevamente en las Islas Baleares. No tendrá mucha importancia, pero llegará un frente al extremo norte», sostiene.

En este sentido tampoco se librarán durante la semana las Islas Canarias que verán alguna que otra lluvia. «La llegada del frente procedente del Reino Unido hará descender el mercurio en áreas del norte con temperaturas agradables. Todo ello será con un fenómeno llamado 'El Niño' tras padecer un calentamiento».

Las cabañuelas predicen cielos nubosos

Según la AEMET, en la provincia de Salamanca se prevén máximas de 28 grados y mínimas que rondarán los 7 u 8 grados y donde los cielos estarán nublados, aunque no se esperan precipitaciones.

Con respecto a la predicción de Manuel Briz, experto en el método ancestral de las cabañuelas, con la llegada del veranillo de San Miguel los cielos estarán nubosos y habrá vientos ábregos con temperaturas agradables. En este caso, se descartan importantes precipitaciones. Para definir el tiempo se ciñe al tradicional refrán: «A la primera agua de octubre echa el grano y cubre».