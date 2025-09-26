Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge Rey, en uno de sus vídeos. YOUTUBE

La predicción de Jorge Rey detalla las consecuencias del huracán que llega a España este fin de semana

El joven meteorólogo anticipa rachas que se irán debilitando a medida que llegue a la península

La Gaceta

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:05

El joven gurú Jorge Rey destacado por sus pronósticos de las cabañuelas ha dado más detalles sobre el huracán Gabrielle que azotará España. Y es que, este fin de semana, según vaticina, estará pasado por agua y habrá tormentas.

«Llega como una tormenta tropical muy desgastada causando importantes precipitaciones y fuertes tormentas en puntos del oeste y del levante», señala Rey, que desliza la llegada de fuertes rachas de viento en la zona sur del país.

Con todo, manda un mensaje de tranquilidad ante la inminente llegada de Gabrielle. «Será de categoría 1, y seguramente se debilite una vez llegue a España. El sábado en Galicia estará marcado por la lluvia», sentencia.

A su vez, desde el domingo, las precipitaciones irán en aumento por la península. «Las lluvias serán de poca importancia, aunque Canarias se verá muy afectada», sostiene.

En octubre se refrescará notablemente en la zona norte con borrascas que tendrán inicio en Reino Unido.

