El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...» Esta semana, los cielos estarán nublados en la provincia, pero, por el momento, no se esperan precipitaciones

La provincia disfrutará esta semana de un tiempo estable y soleado, con un progresivo aumento de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé máximas de 28 grados (el jueves, en la comarca de Ciudad Rodrigo) y mínimas que rondarán los 7 u 8. Predominarán los cielos nublados, aunque, por el momento, no se esperan precipitaciones.

Respecto al tiempo que hará en los municipios de la provincia, en Alba de Tormes, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 26 grados, con mínimas frescas al amanecer y máximas agradables durante el día. Una situación muy similar se repetirá en Peñaranda, donde las mínimas bajarán hasta los 7 grados y las máximas alcanzarán los 25.

En el sur de la provincia, Béjar presentará los valores más bajos, con mínimas que rondarán los 11 grados y máximas en torno a los 27, acompañadas de cielos despejados. En Ciudad Rodrigo y Vitigudino, se esperan jornadas soleadas con mínimas de entre 7 y 10 grados y máximas que alcanzarán los 27 grados el fin de semana.

Por su parte, Ledesma mantendrá temperaturas entre los 7 y 26 grados, también bajo un panorama mayormente despejado.

En cuanto a los embalses, vuelven a bajar de nivel: Santa Teresa ya está al 54% de capacidad y el de Almendra ronda el 75%.

Cabañuelas

Con el veranillo de San Miguel, los cielos estarán nubosos, habrá vientos ábregos y las temperaturas serán agradables sin agua. Así mismo lo asegura el experto salmantino en cabañuelas, Manuel Briz, que, para definir el tiempo que hará en la primera semana de octubre, se ciñe al refranero popular. «A la primera agua de octubre, echa el grano y cubre», afirma.

Según la previsión del Zaragozano, en esta primera semana de octubre, el cielo permanecerá nublado, el tiempo será variable, húmedo y algo desigual y algunos días estarán marcados por la lluvia. Respecto al viento, será de rumbo incierto y, en general, estará encalmado. De esta forma, el temporal será propio de esta época del año y bueno para el campo.

El sol y la luna

El día amanecerá este miércoles a las 8:18 horas y el sol se pondrá a las 20:06, mientras que, el próximo domingo, el sol saldrá a las 8:22 y se pondrá a las 19:59. Este miércoles, la luna estará en cuarto creciente.