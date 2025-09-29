Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge Rey alerta de las consecuencias de las tormentas en España: «Habrá que tener cuidado»

El meteorólogo ha confirmado la inestabilidad en las próximas semanas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:03

La AEMET ha activado la alerta roja ante la llegada de tormentas que pueden alcanzar los 100 litros. Jorge Rey, el meteorólogo conocido por la predicción de Filomena, ha confirmado la inestabilidad en las próximas semanas ante la entrada del mes de octubre.

«Este martes las precipitaciones volverán a destacar en áreas del levante e irán hacia zonas del sur y en las Islas Baleares«, señala el gurú burgalés, que anticipa un miércoles más tranquilo en materia meteorológica. «La jornada será mucho más amena, aunque habrá chubascos y tormentas en áreas de Alicante, pero restos del huracán Gabrielle», desliza.

No obstante, el viernes estará marcado por la inestabilidad. «Dependiendo del modelo las precipitaciones se centran más en el interior y en la Comunidad Valenciana habrá que tener cuidado», destaca Rey en su último vídeo, que tira de refrán para finalizar el vídeo: «Septiembre se lleva los puentes».

