Incertidumbre ante las consecuencias del impacto del huracán 'Gabrielle' en España Aún no se sabe con exactitud el tramo final de su recorrido y podría haber lluvias y rachas de viento fuertes en muchas más zonas del país

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que los días frescos de esta semana finalizarán el viernes, cuando las temperaturas volverán a subir y se situarán en valores propios para la época e incluso superiores, ya que las máximas superarán los 32ºC en la zona sur peninsular. Sin embargo, el domingo llegará a la Península una borrasca que cambiará la situación atmosférica.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha avanzado que durante los próximos días va a predominar un tiempo estable, con temperaturas en ascenso, aunque se esperan precipitaciones en puntos del Cantábrico y del Mediterráneo, con posibilidad de tormentas que serán localmente fuertes en Cataluña y Baleares, mientras que en el resto habrá cielos más despejados.

Además, aún con incertidumbre, el portavoz ha previsto la posibilidad de que, a partir del domingo, haya un cambio en la situación ante la llegada de una borrasca profunda, el huracán 'Gabrielle', que actualmente se encuentra en el Atlántico, con rumbo a las islas Azores y que una vez alcance el archipiélago, irá perdiendo sus características tropicales, dejará de ser un huracán y alcanzará la Península ya en forma de borrasca. En cualquier caso, ha indicado que podría dejar un mal estado de la mar, así como viento intenso y lluvias sobre todo en el oeste peninsular.

Signos de debilitamiento

Por su parte, el portal meteorológico eltiempo.es ha indicado que el huracán 'Gabrielle' ya muestra signos de debilitamiento y que, aunque sigue siendo un huracán de categoría 3, las imágenes satelitales evidencian la desaparición del ojo, un indicio claro de pérdida de fuerza.

«El antiguo» huracán 'Gabrielle' tomará el viernes rumbo a la Península ibérica, de manera que el sábado aún estará recorriendo el Atlántico, mientras se sigue debilitando y no será hasta la madrugada del domingo cuando se acerque a las costas peninsulares.

Sin embargo, aún no se sabe con exactitud el tramo final de su recorrido, ya que algunos escenarios apuntan a que la borrasca podría acercarse más al norte y entraría en la Península desde la costa portuguesa. Mientras tanto, otros contemplan un desplazamiento hacia el golfo de Cádiz, donde tendería a disiparse progresivamente.

En cuanto a los efectos que podría tener, eltiempo.es ha avanzado que, si se cumple el escenario de adentrarse en la Península, el sistema sería «aún más activo», por lo que habría lluvias y rachas de viento algo «más fuertes» en muchas más zonas del país.

Si por el contrario, se cumple el escenario en que se dirige hacia el sureste-sur, las lluvias quedarían restringidas a Portugal y a zonas del suroeste español. Además, el viento sería aún más débil. En cualquier caso, los efectos serán los mismos que los de cualquier borrasca convencional.