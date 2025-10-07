El inesperado truco de Karlos Arguiñano para que las patatas no se rompan al cocerlas: «Si se hace bien...» El cocinero vasco desvela un consejo que puede ser de mucha utilidad, pero avisa de que no hacerse bien pueden agrietarse antes de tiempo

La Gaceta Martes, 7 de octubre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El chef más querido de la televisión, Karlos Arguiñano, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con uno de esos consejos de cocina que parecen simples, pero que pueden cambiar por completo el resultado de tus platos. Esta vez, el cocinero de Beasain ha querido desmentir un mito muy extendido: ese que dice que las patatas se rompen al cocerlas. Y, como siempre, lo ha hecho con su estilo directo, sencillo y lleno de sentido común.

«Las patatas no se rompen al cocerlas… Si se hace bien, no se rompen», asegura. De hecho, si pasa eso, es porque se lleva a cabo una mala práctica que muchos repiten sin saberlo. «Para que las patatas no se rompan al cocerlas, siempre hay que cubrirlas con abundante agua fría», explica el cocinero vasco.

Y es que, aunque esto parece una obviedad, según el chef vasco, este pequeño detalle marca la diferencia. Por eso, al empezar la cocción en agua fría, las patatas se calientan poco a poco, de manera uniforme, lo cual evita que la superficie se ablande antes de que el interior esté hecho.

Por el contrario, si se introducen directamente en agua caliente o hirviendo, la piel y las capas externas se cuecen demasiado rápido, provocando que se agrieten o se deshagan antes de tiempo.

Para Arguiñano, la patata es uno de los pilares de la cocina tradicional, un producto básico que combina con casi todo y que puede salvar cualquier comida. Y es que, desde un puré cremoso hasta una ensaladilla rusa o unas patatas al vapor, su versatilidad es infinita. Además, este ingrediente económico y accesible se ha convertido en el acompañamiento perfecto para platos de temporada. En otoño, las patatas cocidas o asadas son la pareja ideal de guisos, carnes o pescados.