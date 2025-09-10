Arguiñano revela su truco infalible para hacer la salsa de tomate perfecta: «Una pizca de...» El tomate es uno de los alimentos que más agua suelta

La Gaceta Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El reconocido chef español Karlos Arguiñano ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un consejo culinario que promete revolucionar nuestras cocinas: la fórmula definitiva para preparar una salsa de tomate perfecta, sabrosa y equilibrada.

Y es que, según Arguiñano, el secreto no reside únicamente en los tomates frescos o en la cocción prolongada, sino en un detalle sencillo que marca la diferencia: la proporción exacta de sal y azúcar. «Una pizca de azúcar y de sal en casi partes iguales ayuda a equilibrar los sabores y a evitar que la salsa quede líquida o demasiado pastosa», explica el chef.

El truco es especialmente útil porque el tomate, al ser un alimento que suelta mucha agua al cocinarse, puede jugar en contra del cocinero si no se presta atención a este equilibrio. Con esta sencilla técnica, la salsa no solo mantiene la consistencia ideal, sino que además potencia su sabor natural.

Con este consejo, preparar una salsa de tomate que acompañe perfectamente cualquier plato ya no será un misterio. Los amantes de la cocina podrán disfrutar de un toque profesional en casa siguiendo este truco infalible de Karlos Arguiñano.