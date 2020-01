Seis espectaculares cascadas de las Arribes salmantinas

Las Arribes del Duero son mucho más que el paisaje fascinante del río encajonado y marcando la frontera natural entre España y Portugal. Además de las vistas que contemplamos en sus miradores y que nos brindan fotos inolvidables , el parque natural que comparten Salamanca y Zamora es rico en cascadas y saltos de agua. Después de un último año marcado por la sequía, que fue especialmente dura en esta zona del noroeste de la provincia salmantina, el agua ha vuelto a lo grande. Eso ha permitido despertar a estos gigantes dormidos. Y no solo estamos hablando del archiconocido Pozo de los Humos. Las cascadas de las Arribes del Duero van mucho más allá. Vamos a hacer un repaso de los seis saltos más simbólicos que se pueden visitar en este comienzo del año.

Todavía es posible ver su imponente imagen desde sus dos vertientes. Con perspectiva desde el mirador de Pereña de la Ribera. Y metidos prácticamente en la cascada desde las pasarelas de Masueco. Cincuenta metros de caída de agua que generan una particular neblina que da nombre a un salto casi amazónico, pero en la provincia de Salamanca.

Powered by Wikiloc

Si lo preferimos, podemos acudir en coche. Para ello cogeremos la pista asfaltada que sale de Corporario y lleva hasta la playa del Rostro de Aldeadávila. Como se puede comprobar en el mapa superior, cogeremos un desvío a la derecha por un camino que concluye en un sendero. En ese punto dejaremos el coche y solo nos tocará andar algo menos de un kilómetro hasta llegar a la cascada. No está señalizado, pero no tiene pérdida. Aunque no suele ser tan generosa como el Pozo Airón, su caída de agua de 15 metros en mitad de un paisaje rocoso es fascinante. Después de esta catarata, el agua vuelve a precipitarse otros ocho metros por la roca. También es posible pasar por detrás de la cortina de agua y para ayudarnos existen unas cadenas y cuerdas que garantizan la seguridad.