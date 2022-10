Soñar el toreo

Que nadie piense que el gran suceso de la aparición estelar de Marco Pérez en La Maestranza ha surgido de la nada. Pese a su incipiente edad nada brota de la noche a la mañana, pese a que tenga un don innato que no se aprende. Los milagros no existen en el toreo. Y posiblemente en la vida tampoco. Es cuestión de trabajo, de dedicación y de esfuerzo, por muy niño que sea. La clave la descubrieron los clásicos cuando dijeron que el secreto del éxito era robarle horas al sueño. Triunfan los que ponen en práctica esa máxima, o al menos tienen el camino más despejado, aunque no siempre lleguen los mejores. Pasa en todos los órdenes de la vida. En el toreo más, donde influyen tantas cosas, donde nada se puede dejar al albur de la casualidad en este juego de incertidumbre de la suerte y de la muerte.

Tuve el privilegio de asistir hace casi una década a lo que ya fue un acontecimiento, en la intimidad y en la soledad del campo. Una tarde de verano en Pedraza de Yeltes donde un niño más niño que hoy, de apenas siete años, toreó la primera becerra de su vida. Un alumbramiento maravilloso. No solo por lo que hizo sino por cómo lo hizo. Y mucho más por lo que se intuía que podía hacer. Al acabar la lidia de aquella becerrita se produjo otro suceso. Descubrir y conocer a un genio en agraz. Además de la enhorabuena me atreví a decirle a sus padres que además de tener a un torerazo en ciernes tenían un problema, porque el incurable veneno del toreo Marco Pérez ya lo tenía dentro. Es más, le corre por sus venas, a su padre le tocó vivir la cara más amarga del toreo. Un toro lo retiró de los ruedos cuando era banderillero, aquella inolvidable tarde del festival en homenaje a Robles en La Glorieta. Marco aún no había nacido. “No, Marco ahora lo que tiene que hacer es estudiar, lo otro si tiene que venir, vendrá”. Fue la respuesta de su madre. Y ahí hubo un detalle revelador e impropio de torero tan pequeño: “Mamá yo voy a estudiar... pero yo lo que quiero es ser torero”. Las miradas fueron reveladoras. Nadie sabía lo que iba a suceder, igual que no se sabe lo que en el toreo va a suceder mañana. Aquí se pasa de la gloria al infierno en un suspiro y de cero a mil en un segundo. Un muletazo te cambia la vida, una embestida te pone en el camino. Un torero dedica, entrena y sueña mañana, tarde y noche para cuando llegue el día, el toro y el escenario cambiar su vida.