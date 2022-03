Marco Perez: “Soy un privilegiado por tener la oportunidad de torear en festejos y plazas tan importantes”

Marco Pérez le da a los carteles de sus comparecencias un plus de distinción. Un aliciente más y hasta ahora en los tres festejos que ha toreado en público en América ha estado acompañado siempre por primera figuras. Ahora le llega el reto de empezar a ratificar en España las sensaciones y la expectación que despertó primero en los vídeos de sus actuaciones en las fincas que se llegaron a hacer virales en las redes sociales y en sus actuaciones en América este invierno.

Ahora, ya está a solo unos días de su presentación en España. Granada le espera este domingo en el tradicional festival benéfico que cada año se celebra en la Monumental de Frascuelo a favor de la Asociación de Síndrome de Down. “Me motiva el compromiso, me ilusiona Granada y ser partícipe de un festival de tanta categoría y prestigio. Es mucho más que un festival para mí, es lo que siempre he querido, debutar en España y ya está ahí”, comenta Marco Pérez con el habitual desparpajo que muestra delante de la cara de las reses.

Ahora llega a Granada para cerrar un distinguido cartel en el que aparecen las primeras figuras del momento: “Siempre me he sentido un privilegiado por tener la oportunidad de torear festejos tan importantes. Estoy aprendiendo, disfrutando de lo que más me gusta, que es torear. Y poder hacerlo en una plaza como Granada y, junto a esas figuras a las que admiro profundamente, me ilusiona”.

“Todo lo que estoy viviendo es muy bonito, me reafirma en los valores que tiene la tauromaquia”, comenta Marco Pérez. Sobre su paso por los ruedos americanos que conquistó este invierno, Marco Pérez confiesa que “fue muy bonito torear y triunfar en Quito, en Lima, en Manizales, que fue una jornada que no olvidaré, y ahora me motiva hacer lo mismo en Granada así como en los compromisos que tenemos en México”.