Así es ‘El limpiaparabrisas’, el único premio español en los Óscar 2022

‘El limpiaparabrisas’ el cortometraje dirigido por Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez se ha llevado el Oscar al mejor cortometraje de animación en la 94.ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

, en una gala que estuvo marcada por el tenso momento en que Will Smith le propinó un puñetazo al presentador y humorista Chris Rock.

La de ‘El limpiaparabrisas’ era la primera nominación para Alberto Mielgo, que ya cuenta en su palmarés con cuatro Emmy y dos Annie. Un premio, el de mejor cortometraje de animación, al que también optaban ‘Affairs Of The Art’, dirigido por Joanna Quinn; ‘Bestia’ de Hugo Covarrubias; ‘Peti Roja’ de Dan Ojari y Michael Please; y Boxballet del ruso Anton Dyakov.

En la plataforma de RTVE se puede ver este título, de un cuarto de hora de duración, sobre un hombre que se pregunta qué es el amor mientras se fuma un cigarro tras haber comido en una cafetería.

El premio se conoció antes del inicio de la gala, ya que esta era una de las ocho categorías que la cadena ABC decidió dejar fuera de la retransmisión en directo de la ceremonia. Las otras categorías afectadas son mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental, mejor montaje, mejor maquillaje y peluquería, mejor música original, mejor diseño de producción y mejor sonido.