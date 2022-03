El puñetazo de los Oscar: Will Smith no tolera una broma de mal gusto de Chris Rock hacia su mujer

No hay gala de los Oscar que no esté protagonizada por un momento tenso y la de este año no iba a ser la excepción. El momentazo se ha producido cerca de las 05 a.m (hora española) y lo protagonizaba Will Smith cuando se levantaba y propinaba un puñetazo a Chris Rock durante la gala. Sí, como lo leen, un puñetazo en mitad del gran evento.

Chris estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas y hacía que el actor se levantase y le propinase un puñetazo que hacía gritar a todos los allí asistentes. Sin palabras, ha intentado salir del paso y ha confesado: “Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión”.