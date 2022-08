Un numeroso grupo de presos se lía a golpes en la cárcel de Topas y uno acaba en el Hospital de Valladolid

Finalmente, 15 internos (primero una tanda de 9 y luego otra de 6) acabaron en Aislamiento y aunque inicialmente nadie fue llevado al Hospital, este viernes cuatro de los implicados acabaron siendo trasladados. Tres de ellos fueron atendidos y devueltos a la cárcel de Topas pero otro, con numerosas contusiones por todo el cuerpo, tuvo que quedar ingresado y al no estar aún en funcionamiento el módulo penitenciario en el Hospital de Salamanca fue llevado al Hospital de Valladolid, que sí dispone de este servicio.

Un interno del centro penitenciario de Topas tuvo que ser trasladado este viernes al Hospital de Valladolid después de resultar herido en el transcurso de una pelea multitudinaria registrada en la cárcel salmantina . El joven acabó con contusiones por todo el cuerpo, un golpe en el ojo y el labio roto y aunque inicialmente fue atendido en el Hospital de Salamanca al no estar aún en funcionamiento el módulo penitenciario no pudo quedar ingresado y una ambulancia lo evacuó a Valladolid.



Los internos del centro penitenciario de Topas que por motivos de salud tienen que salir del penal salmantino para ingresar en el Hospital de Salamanca directamente no pueden hacerlo debido a que a día de hoy, un año después de que comenzara a funcionar el nuevo edificio, no se ha habilitado el módulo destinado para ello. Y es que, aunque Sacyl sí ha ejecutado la obra de la Unidad de Custodia Hospitalaria —como se denomina—, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior aún no ha aprobado las obras para dotar al espacio de las correspondientes medidas de seguridad, unos gastos que debe sufragar el Gobierno según la normativa. Fruto de esa desidia, los reclusos que necesitan ser hospitalizados actualmente están siendo derivados a Valladolid, con el gasto de personal y recursos que ello conlleva.