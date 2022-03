Los presos de Topas no pueden acudir al Hospital de Salamanca por la desidia del Gobierno

Presos mezclados con el resto de pacientes y sin un lugar para dormir en el caso de que tengan que ser hospitalizados. Los internos del centro penitenciario de Topas que por motivos de salud tienen que salir del penal salmantino para ingresar en el Hospital de Salamanca directamente no pueden hacerlo debido a que a día de hoy, un año después de que comenzara a funcionar el nuevo edificio, no se ha habilitado el módulo destinado para ello. Y es que, aunque Sacyl sí ha ejecutado la obra de la Unidad de Custodia Hospitalaria —como se denomina—, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior aún no ha aprobado las obras para dotar al espacio de las correspondientes medidas de seguridad, unos gastos que debe sufragar el Gobierno según la normativa. Fruto de esa desidia, los reclusos que necesitan ser hospitalizados actualmente están siendo derivados a Valladolid, con el gasto de personal y recursos que ello conlleva.

En concreto, Sacyl ha reservado un ala de la quinta planta del nuevo hospital para acoger a los reclusos, un espacio con cabida para diez habitaciones cuya obra está completamente acabada desde hace meses. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias no ha hecho su trabajo y aún no se han colocado los elementos de seguridad que tiene que tener este espacio, como son las puertas de las habitaciones, el sistema de videovigilancia o los rastrillos de acceso con control de accionamiento. Por ello el módulo aún no está funcionando y lo peor de todo es que tampoco hay una fecha prevista de cuándo lo hará, pues se desconoce cuándo se instalarán dichos elementos, tal y como han asegurado a este diario fuentes de Instituciones Penitenciarias a través de la Subdelegación del Gobierno.